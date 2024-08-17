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«Меня судьба ведет». Наталье Ветлицкой — 60

Певице Наталье Ветлицкой исполнилось 60 лет

Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве в семье физика-ядерщика и преподавательницы фортепьяно. С детства будущая звезда занималась танцами, а также окончила музыкальную школу.

Свой карьерный путь она начала с хореографии — сначала преподавала в танцевальной школе, затем ставила танцы в группе «Рецитал» у Аллы Пугачевой. Музыкой артистка профессионально занялась в середине 1980-х.

«Я сама ничего не делаю, не меняю. Меня судьба ведет. Все автоматически направляется какой-то высшей силой», — говорила Ветлицкая в интервью kp.ru.

Яркая, стильная, она быстро стала одной из самых заметных фигур отечественной эстрады, прославившись такими хитами, как «Посмотри в глаза», «Пламя страсти» и «Глаза цвета виски». В ее песнях чувствовались свежесть, любовь и мечтательность.

«Я вообще не люблю песни про страдания, и так всем непросто живется», — признавалась певица.

В 2013 году Ветлицкая неожиданно переехала в Испанию, где занялась дизайном и реставрацией. Сама певица объяснила переезд «медицинскими причинами» ее дочери Ульяны, которой климат европейской страны больше подходит для здоровья. Ветлицкая родила дочь в 2004-м, ее отцом стал четвертый супруг артистки, инструктор по йоге Алексей. До него она была замужем за музыкантом Павлом Смеяном, певцом Евгением Белоусовым и манекенщиком Кириллом Кириным, а также жила в незарегистрированном браке с певцом Дмитрием Маликовым.

«Мне бы не хотелось доживать до дряхлой старости. Вот честно, я этого не хочу. Я рассчитываю в один прекрасный день войти в медитацию и не выйти из нее», — говорила Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия».

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