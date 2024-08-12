В Москве прошел финал «Миссис Россия» — как это было

Финал конкурса «Миссис Россия - 2024» выиграла многодетная мать и бизнесмен из Петербурга Людмила Рожнева. Женщине 40 лет, она рассказала, что часто побеждает в подобных конкурсах, но все равно волновалась.

«Туда [на «Миссис Россия»] могут попасть только титулованные представительницы городов и регионов нашей большой страны. И это, конечно, очень почетно, что представлять Санкт-Петербург буду именно я», — делилась Рожнева.

Корону после победы на нее надела номинантка прошлого года Жанна Специальная из Геленджика. Она специалист IT-сферы, замужем, воспитывает маленькую дочь.

Конкурсы красоты важны не ради победы, а как стимул для работы над собой, говорила Специальная. Например, сама она, по ее словам, независимо от мнения жюри получает удовольствие от своих конкурсных нарядов, макияжа и прочего «блеска».

«Про зависть даже речи не было! ...Если передать атмосферу двумя словами, то это безусловная любовь! Здесь никто не осуждает, не поправляет, тебя принимают такой, какая ты есть... Я всем подругам говорю — идите туда! Вы должны ощутить то, что пережили мы. И неважно, какой титул получите», — подчеркивала Специальная.