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Шереметьево — 65. Как менялся главный аэропорт страны

Аэропорт Шереметьево принял первый лайнер 11 августа 1959 года

Шереметьево изначально строился как главный аэродром военно-воздушных сил Советской армии — «Шереметьевский», но впоследствии сменил название и стал гражданским аэропортом. Это произошло по инициативе главы СССР Никиты Хрущева, который после визита в 1956 году в Великобританию остался под впечатлением от лондонского аэропорта Хитроу.

По свидетельствам современников, Хрущев был настолько поражен размахом Хитроу, что, вернувшись в СССР и выйдя из самолета на Шереметьевском аэродроме, оглядел пустырь со словами: «Пора бы и у нас построить такой аэропорт».

Днем рождения аэропорта Шереметьево считается 11 августа 1959 года: именно тогда там приземлился первый лайнер Ту-104, доставивший в столицу пассажиров из Ленинграда. 1 июня 1960 года из Шереметьево вылетел первый международный рейс Москва — Берлин, а уже через год оттуда летали чартерные рейсы на Кубу, в Мексику, Австралию, Аргентину, Канаду и США. К 1970 году Шереметьево был самым большим аэропортом в СССР. За десятилетия аэропорт обзавелся новыми терминалами (всего их шесть) и стал крупнейшим аэропортом России по объемам пассажирских и грузовых перевозок.

В 2018 году Шереметьево решили назвать в честь поэта Александра Пушкина, теперь аэропорт носит его имя. В 2019 и 2020 годах Шереметьево признавали лучшим по качеству обслуживания среди самых крупных аэропортов Европы с пассажиропотоком более 40 млн человек. Однако из-за пандемии и санкций, введенных в связи с военными действиями на Украине, пассажиропоток Шереметьево упал почти вдвое — с 49,9 млн пассажиров в 2019 году до 28,4 млн в 2022-м. Половину терминалов решили закрыть. В 2023 году пассажиропоток значительно вырос — до 36,6 млн.

Как менялся крупнейший аэропорт России — в галерее «Газеты.Ru».

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