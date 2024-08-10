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«Каланча» в платье из школьных лент: что случилось с первой российской «Мисс мира»

Первой «Мисс мира» из России Юлии Курочкиной исполнилось 50 лет

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12 декабря 1992 года обладательницей титула «Мисс мира» впервые стала россиянка – Юлия Курочкина. Изначально 18-летняя манекенщица не хотела ехать на конкурс, но поддалась на уговоры матери и все же полетела в ЮАР. В течение следующих трех недель Курочкина в компании еще 82-х девушек из разных стран путешествовала по Африке, принимала участие в модных съемках и готовилась к конкурсу. Она была уверена, что шансов на победу у нее нет, но члены жюри решили иначе и корону главной красавицы планеты получила именно россиянка. За год своего «королевского срока» девушка побывала с благотворительными миссиями во многих странах, участвовала в дебатах и входила в жюри национальных конкурсов красоты. А сдав корону, русская красавица отказалась от модельной карьеры и пропала с радаров. К юбилею Юлии Курочкиной «Газета.Ru» рассказывает о ее жизни до и после титула «Мисс мира».

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