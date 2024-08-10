10 августа 2024, 18:56
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«Каланча» в платье из школьных лент: что случилось с первой российской «Мисс мира»
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Первая “Мисс мира” из России Юлия Курочкина родилась 10 августа 1974 года в Щербинке в семье инженеров-энергетиков. С ранних лет Курочкина выделялась высоким ростом: на уроках физкультуры она стояла во главе шеренги, из-за чего одноклассники дразнили ее “каланчой”.
К девятому классу Юлия Курочкина выросла до 182 сантиметров, из-за чего начала комплексовать и сутулиться. По совету родственницы родители отдали дочь в студию авангадной моды, и 16-летняя Курочкина стала манекенщицей. Еще будучи школьницей, девушка принимала участие в европейских показах — демонстрировала русские меха на подиумах Италии и Бельгии.
В 1991 году студия закрылась, и Юлию Курочкину приняли в модельное агентство «Зодиак М». После распада СССР руководители агентства получили от директора и председателя «Мисс мира» Джулии Морли франшизу на организацию отборочного национального конкурса «Мисс Россия». Из-за финансовых проблем провести конкурс в России не удалось, и было принято решение отправить российскую модель на «Мисс мира — 92». По словам Кругловой, для успеха нужна была высокая эффектная девушка, поэтому выбор пал на Юлию Курочкину.
На фото: Юлия Курочкина на подиуме в центре
30 октября 1992 года Юлия Курочкина принимала участие в московском пушном аукционе, где была представлена журналистам как российская участница “Мисс мира”. Оставшиеся до конкурса недели ушли на комплектацию гардероба. Конкурсантки должны были иметь два коктейльных и два вечерних платья, пару обуви к каждому из них и несколько купальников определенного фасона. Семье Юлии Курочкиной такой комплект был не по карману, поэтому наряды для будущей “Мисс мира — 92” собирали по друзьям и знакомым. Часть вещей предоставила директор модельного агентства “Зодиак М”, а главное платье — то самое, в котором Курочкина вышла в финале конкурса, — дала подруга и коллега манекенщицы. В 1991 году это платье уже фигурировало на конкурсе “Мисс СССР”, поэтому мать Курочкиной усовершенствовала наряд — декорировала подол и рукава школьными лентами.
16 ноября 1992 года Юлия Курочкина вылетела из Москвы в ЮАР. Участниц “Мисс мира —92” разместили в самом дорогом отеле страны, расположенном в курортном центре в окрестностях Йоханнесбурга. В течение трех недель 82 девушки путешествовали по стране, снимались для рекламы и участвовали в благотворительных акциях.
“Вставали очень рано. Туалет, съемка. Потом чуть-чуть свободного времени — загорали. К вечеру так уставали, что никуда особенно не хотелось идти. Примерно за 10 дней до финального представления началась работа с жюри”, — рассказывала о том периоде Курочкина.
Наблюдатели и букмекеры ставили на победу представительниц Франции и Израиля, представители прессы — на участницу из США, от Юлии Курочкиной никто никаких результатов не ждал.
“Я нисколько не волновалась, потому что все казалось безнадежным. Просто ходила, наслаждалась тем, что я на сцене, шесть с половиной тысяч человек смотрят на меня. Знала: сейчас отхожу, послушаю музыку, потом немного поплачу — и все это кончится, как сон”, — рассказывала манекенщица.
На фото: Юлия Курочкина и мисс Гонконг 1993 Хойан Мок
В итоге Курочкина вошла в топ-5 финалисток конкурса. Во время заключительного тура, в рамках которого девушки отвечали на вопросы членов жюри, британский журналист спросил Курочкину, что она думает о критике в адрес конкурса. Россиянка высказала мнение, что “это конкурс не только для красавиц, но и для всего мира, потому что все должны любить женщин”. Ответ девушки был встречен овациями судей. После заключительного тура были названы победительницы: третье место заняла участница из Венесуэлы, второе — жительница Великобритании, первое — россиянка Юлия Курочкина. Как позже выяснилось, русская манекенщица обошла свою конкурентку из Великобритании всего на один балл, который ей дал сын французского актера Алена Делона.
Сразу после вручения короны Юлию Курочкину перевезли в штаб-квартиру конкурса в Лондоне, откуда она вместе с председателем и директором организации Джулией Морли вернулась в Москву. Руслан Хасбулатов, занимавший тогда должность председателя Верховного Совета, лично поздравил “королеву” с победой и выслушал ее рассказ о предстоящей благотворительной миссии в разных странах мира. За год в статусе первой красавицы мира Юлия Курочкина побывала с благотворительными миссиями в разных уголках планеты.
“Я просыпалась в шесть-семь утра, приводила себя в порядок, завтракала, давала интервью, которые обычно продолжались до обеда. Затем в течение дня были посещения мэра столицы, визиты в детские дома и больницы. Вечера занимали показы моделей и фотосъемки”, — рассказывала Курочкина российской прессе после своего визита в Колумбию.
Одним из ярких моментов “правления” Курочкиной стало ее участие в ежегодных философских дебатах в Оксфордском университете, темой которых в 1993 году были конкурсы красоты как способ эксплуатации привлекательности женщин. Дебаты закончились победой русской красавицы, которой удалось убедить аудиторию в том, что “лучше эксплуатировать собственную привлекательность, нежели эксплуатировать кого-то другого”.
На фото: Юлия Курочкина и посол Южно-Африканской Республики в России доктор Г.К. Оливье на встрече с сотрудниками посольства, 1993 год
В августе 1993 года Юлия Курочкина вошла в судейский состав на выборах “Мисс ЮАР — 93”, затем отправилась на конкурс “Мисс Швейцария”, после чего вернулась в Москву, где стала почетным гостем конкурса «Мисс Россия – 93». 27 ноября того же года Юлия Курочкина снова прилетела в ЮАР, где сложила с себя “королевские полномочия”, передав корону представительнице Ямайки Лизе Ханне.
На фото: обладательница титула «Мисс Россия-93» Анна Байчик (справа) и «Мисс Мира-92» Юлия Курочкина во время награждения в концертном зале «Россия»
В декабре 1993 года Юлия Курочкина вернулась в Россию и продолжила учебу в финансово-экономическом институте. Одно время девушка подрабатывала на выставках, после чего попыталась устроиться моделью в крупное агентство, но ей отказали, предложив лишь должность секретаря. В 2006 году Курочкина открыла небольшое туристическое агентство в родной Щербинке. Бывшая “Мисс мира” замужем и воспитывает дочь Катю, с модельным бизнесом ее больше ничего не связывает.
На фото: Юлия Курочкина и президент Международного конкурса красоты Джулия Морли из Великобритании
Бывшая Мисс Мира 1992 Юлия Курочкина (справа) и другие бывшие Мисс Мира на конкурсе Мисс Мира 2005 в качестве судей, Китай
12 декабря 1992 года обладательницей титула «Мисс мира» впервые стала россиянка – Юлия Курочкина. Изначально 18-летняя манекенщица не хотела ехать на конкурс, но поддалась на уговоры матери и все же полетела в ЮАР. В течение следующих трех недель Курочкина в компании еще 82-х девушек из разных стран путешествовала по Африке, принимала участие в модных съемках и готовилась к конкурсу. Она была уверена, что шансов на победу у нее нет, но члены жюри решили иначе и корону главной красавицы планеты получила именно россиянка. За год своего «королевского срока» девушка побывала с благотворительными миссиями во многих странах, участвовала в дебатах и входила в жюри национальных конкурсов красоты. А сдав корону, русская красавица отказалась от модельной карьеры и пропала с радаров. К юбилею Юлии Курочкиной «Газета.Ru» рассказывает о ее жизни до и после титула «Мисс мира».