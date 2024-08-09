09 августа 2024, 05:10
Фото
Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев
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Надпись «Курск, вся Россия с тобой!» на фасаде стадиона «Ростов-Арена».
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
Спутниковый снимок поврежденного пограничного перехода в районе г. Суджа
Курская область, Россия 6 августа 2024 года
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
Разрушенные жилые здания в г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Пожар в жилом секторе г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Уничтожение военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области.
Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Дым поднимается от пожара в жилом секторе г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г.
Кадры работы расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»: нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.
Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Вид на разрушенные здания в городе Суджа после вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. В результате удара уничтожена боевая и специальная техника ВСУ.
Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Поврежденное здание и забор в г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты «Bradley» производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Поврежденное здание в г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Поврежденное здание в г. Суджа во время вторжения украинских войск в Курскую область.
г. Суджа, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Кадр из последнего опубликованного видео военкора Евгения Поддубного перед попаданием украинского FPV-дрона в машину, где находился корреспондент (справа). 7 августа 2024 г., Курская область, Россия.
Военкор Евгений Поддубный после ранения на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (слева). Москва, Россия, 8 августа 2024 г.
Жители Курска стоят в очереди к мобильной станции переливания крови для помощи раненым жителям приграничных территорий.
г. Курск, Курская область, Россия. 7 августа 2024 г.
Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области.
Автобус проезжает мимо стелы на въезде в город воинской славы Курск.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Специалисты МЧС России оказывают необходимую психологическую поддержку эвакуированным с приграничных территорий Курской области во время вторжения украинских войск в Курскую область.
Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения (ПВР).
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске.
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Представители Российского Красного Креста общаются с детьми, пострадавшими в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» в Курске.
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Пострадавшая в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в пункте временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов области.
г. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Активисты собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области.
Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.
Представители власти и жители Луганска подносят свечи, цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших при атаке украинских националистов на Курскую область.
г. Луганск, Луганская Народная Республика, Россия. 8 августа 2024 г.
Медиабаннер в поддержку жителей Курской области в Краснодаре.
Краснодар, Краснодарский край, Россия. 8 августа 2024 г.
С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения украинских подразделений. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях в приграничных зонах.
В приграничных районах Курской области круглосуточно продолжается эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами. Владимир Путин пообещал выплату компенсаций в размере 10 тыс. рублей каждому эвакуированному. Всего из госбюджета на срочные выплаты жителям выделили 220 млн рублей.
К акциям в поддержку Курской области присоединились Донецкая и Луганская народные республики, а также Ростовская и Ульяновская области.
С вечера 7 августа в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. В связи с увеличившимся спросом на перевозки из Курска в Москву запущен дополнительный поезд.
Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. По информации Минздрава, в больницах находятся 34 пострадавших, включая пятерых детей. Среди пострадавших — корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Девять раненых, включая Поддубного, перевели на лечение в Москву.