Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев

С 6 августа Курская область переживает последствия вторжения украинских подразделений. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях в приграничных зонах.

В приграничных районах Курской области круглосуточно продолжается эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами. Владимир Путин пообещал выплату компенсаций в размере 10 тыс. рублей каждому эвакуированному. Всего из госбюджета на срочные выплаты жителям выделили 220 млн рублей.

К акциям в поддержку Курской области присоединились Донецкая и Луганская народные республики, а также Ростовская и Ульяновская области.

С вечера 7 августа в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. В связи с увеличившимся спросом на перевозки из Курска в Москву запущен дополнительный поезд.

Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. По информации Минздрава, в больницах находятся 34 пострадавших, включая пятерых детей. Среди пострадавших — корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Девять раненых, включая Поддубного, перевели на лечение в Москву.