Жгут отели, бьют полицейских: что происходит в Великобритании

29 июля в британском городе Саутпорт 17-летний подросток с ножом напал на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, из них трое — погибли. Также погибли два взрослых человека. Нападавшего задержали и предъявили обвинения. В полиции заверили, что с терроризмом атака не связана.

После произошедшего в сети распространились сообщения, что нападавший — беженец, из-за чего в нескольких британских городах вспыхнули беспорядки с требованием выдворить мигрантов. Позднее телеканал Sky News уточнил, что виновник нападения — подросток из руандийской семьи, он родился в Уэльсе, однако протесты это не остановило.

Демонстрации начались в самом Саутпорте. Там, у мечети недалеко от места нападения на детей, сторонники крайне правой организации «Лига английской обороны» (English Defence League) устроили столкновения с полицией, пострадали более 50 полицейских.

Затем беспорядки распространились и на другие города: так, в Ротереме протестующие штурмом взяли отель Holiday Inn, где проживали просители убежища, и попытались его поджечь. Аналогичное нападение произошло в городе Тамуэрт: группа людей разбила окна и пыталась устроить пожар с помощью трех бутылок с зажигательной смесью, а также напала на полицейских.

Протесты против мигрантов прошли также в Манчестере, Портсмуте и городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл. Одновременно с крайними правыми на улицы вышли с демонстрациями противники расизма. По данным The Times, с начала беспорядков в стране задержаны более 420 человек.