Как Байден встретил освобожденных при обмене американцев

Освобожденные в рамках обмена заключенными американцы вернулись в США. Журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также морпеха Пола Уилана на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном встретили американский президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и члены их семей.

Байден и Харрис обняли каждого вернувшегося американца. Президент США после этого заявил, что «предстоит еще много работы». Он также поблагодарил союзников США, в том числе Словакию и Германию, которые сделали то, что «противоречило их непосредственным интересам».

Одним из прилетевших в США в рамках обмена заключенными был политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом).

«Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос», — сказал он.

Еще один самолет с освобожденными в рамках обмена гражданами России и Германии приземлился в Кёльне. У аэропорта их встречали около 100 человек, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик рассказал, что считает обмен правильным решением, потому что Германия вернула своих граждан, «которые в противном случае могли бы находиться в опасности».