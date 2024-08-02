Как Путин встречал освобожденных россиян в аэропорту Внуково

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре.

В РФ вернулись восемь человек: приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, осужденная в Словении семья Дульцевых, сын депутата Роман Селезнев, называвший себя подполковником ФСБ Вадим Конощенко, хакер Владислав Клюшин, испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) и бразилец Жозе Ассиса Джамарриа, который на суде в Норвегии оказался Михаилом Микушиным.

Их в московском аэропорту Внуково лично встретил президент Владимир Путин. Он поздравил освобожденных с возвращением домой и пообещал госнаграды. «Родина ни на минуту не забывала о вас», — заявил Путин.