02 августа 2024, 01:55
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Как Путин встречал освобожденных россиян в аэропорту Внуково
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Вернувшиеся после обмена россияне Анна Дульцева с дочкой и президент РФ Владимир Путин (на переднем плане слева направо) в аэропорту Внуково.
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин ожидает в аэропорту Внуково прибытия граждан России, которые были освобождены в результате обмена.
Слева направо: директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся после обмена россияне Анна Дульцева с дочкой (на переднем плане), Артем Дульцев с сыном (на втором плане справа налево) и Владислав Клюшин (на третьем плане слева) в аэропорту Внуково.
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся после обмена россияне Анна Дульцева с дочкой (на переднем плане) в аэропорту Внуково-2.
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Почетный караул во время встречи вернувшихся после обмена россиян в аэропорту Внуково.
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся после обмена россияне в аэропорту Внуково. Вадим Красиков (на среднем плане справа).
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся после обмена россияне в аэропорту Внуково. Вадим Красиков (на переднем плане справа).
1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и освобожденный в результате обмена россиянин Вадим Красиков (справа налево).
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин, Министр обороны РФ Андрей Белоусов и освобожденный в результате обмена россиянин Владислав Клюшин.
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся после обмена россияне Анна Дульцева с дочкой и президент РФ Владимир Путин (на переднем плане слева направо) в аэропорту Внуково.
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Вернувшиеся в результате обмена россияне Анна Дульцева с дочкой (на переднем плане слева направо) и Артем Дульцев с сыном (средний план справа налево) в аэропорту Внуково.
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию - семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок
Москва, Россия. 1 августа 2024 года.
Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре.
В РФ вернулись восемь человек: приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, осужденная в Словении семья Дульцевых, сын депутата Роман Селезнев, называвший себя подполковником ФСБ Вадим Конощенко, хакер Владислав Клюшин, испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) и бразилец Жозе Ассиса Джамарриа, который на суде в Норвегии оказался Михаилом Микушиным.
Их в московском аэропорту Внуково лично встретил президент Владимир Путин. Он поздравил освобожденных с возвращением домой и пообещал госнаграды. «Родина ни на минуту не забывала о вас», — заявил Путин.