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Как Путин встречал освобожденных россиян в аэропорту Внуково

Кадры встречи освобожденных россиян во Внуково

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре.

В РФ вернулись восемь человек: приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, осужденная в Словении семья Дульцевых, сын депутата Роман Селезнев, называвший себя подполковником ФСБ Вадим Конощенко, хакер Владислав Клюшин, испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) и бразилец Жозе Ассиса Джамарриа, который на суде в Норвегии оказался Михаилом Микушиным.

Их в московском аэропорту Внуково лично встретил президент Владимир Путин. Он поздравил освобожденных с возвращением домой и пообещал госнаграды. «Родина ни на минуту не забывала о вас», — заявил Путин.

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