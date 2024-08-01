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ВДНХ — 85 лет. Как менялась главная выставка России

Крупнейший в мире комплекс ВДНХ отмечает 85-летний юбилей

1 августа 1939 года открылся крупнейший в мире экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс — выставка достижений народного хозяйства.

Посетители ВДНХ могут увидеть памятники советской эпохи — например, монумент «Рабочий и колхозница» и фонтаны «Дружба народов», тематические выставки и даже центр океанографии и морской биологии «Москвариум».

Изначально выставку планировали открыть всего на сто дней, ее посвятили 20-летию советской власти. На огороженной территории Останкинского парка за полтора года возвели павильоны Белоруссии, Украины, общий павильон закавказских республик, Татарии, Туркмении, а также павильоны овощей.

В 1938 году около главного входа поставили скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Много лет павильоны конструировали, усовершенствовали и дополняли новыми выставками.

На время Великой Отечественной войны ВДНХ закрыли. После победы провели реконструкцию, увеличили территорию до 207 га и стали организовывать новые выставки. Однако в 1988 году ВДНХ лишилась государственного финансирования. Руководство начало сдавать площади в аренду. Арендаторы превратили павильоны в точки продаж и склады, уничтожив часть экспозиций. В 2005 и в 2011 годах пожар уничтожил нескольких павильонов.

В конце 2013 года ВДНХ отошла Правительству Москвы, и территорию начали восстанавливать. Удалось спасти более 50 объектов, а также построить новые выставки. Таким образом, с момента основания ВДНХ сохранились «Рабочий и колхозница», каштановая роща на Центральной аллее, Дворец бракосочетания, «Домик растениеводов», музей иллюзий, Мичуринский сад, каскад искусственных прудов, Зеленый театр, арка Северного входа и несколько других исторических объектов.

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