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Король французской комедии: 110 лет со дня рождения Луи де Фюнеса

Актер Луи де Фюнес родился 110 лет назад

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Один из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнес появился на свет 31 июля 1914 года во французской коммуне Курбевуа. Его родители родились в испанской Севилье и в 1904-м переехали во Францию, где отец будущего актера начал работать огранщиком алмазов.

В школьные годы де Фюнес выучил французский, испанский и английский языки, увлекался рисованием, играл на фортепиано и баловался пародированием окружающих его людей. Став пианистом, он играл в основном джаз в парижском районе Пигаль, а в военные годы преподавал сольфеджио в музыкальной школе.

После войны де Фюнес попробовал себя в кинематографе, предварительно пройдя драматические курсы Рене Симона. В 1945 году актер сыграл эпизодическую роль в фильме «Барбизонское искушение» режиссера Жана Стелли. Долгие годы он продолжал появляться в эпизодах, пока в возрасте 44 лет не получил главную роль в картине «Не пойман — не вор» Ива Робера. Этот фильм принес ему всеобщую известность и повлек за собой множество приглашений в другие проекты — такие, как «Маленький купальщик», «Большая прогулка», «Оскар», «Пик-Пик» и две большие франшизы тех лет — «Фантомас» и серия фильмов про жандармов.

В 1975 году де Фюнес пережил два инфаркта и хотел уйти из кино, однако уже на следующий год принял предложение Клода Зиди принять участие в фильме «Крылышко или ножка», после чего снялся еще в нескольких картинах. Последней его работой стала завершающая часть фильмов о французской полиции — «Жандармы и жандарметки».

К 110-летию со дня рождения классика французской комедии «Газета.Ru» рассказывает о 10 его лучших ролях в кино.

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