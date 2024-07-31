Король французской комедии: 110 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
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«Не пойман — не вор», Ив Робер (1958)
Персонаж Луи де Фюнеса в культовой комедии «Не пойман — не вор» — хитрый браконьер Блеро, который незаконно ловит дичь и рыбу для продажи на рынке. В это время жандармы пытаются его поймать — но безуспешно.
Это был первый фильм с де Фюнесом, вышедший в кинопрокат СССР, а также первый дублированный в СССР фильм с его участием. Персонажа де Фюнеса на русском языке озвучил Евгений Весник.
«Пик-Пик», Жан Жиро (1963)
Комедия «Пик-Пик» открывает длительное сотрудничество Луи де Фюнеса с режиссером Жаном Жиро. Актер сыграл в ленте брокера Леонара Монестье, чью дочь хочет взять замуж богатый сосед. Устав от его ухаживаний, девушка решает завести платонические отношения с шофером — и приводит родителей в ужас. А Пик-Пик — это прозвище ручного петуха супруги Монестье, которого все вынуждены терпеть.
«Жандарм из Сен-Тропе», Жан Жиро (1964)
Это первый из шести фильмов о приключениях бестолкового жандарма Крюшо, которого сыграл Луи де Фюнес. После повышения в чине вместе с красоткой-дочерью Николь он приехал в город Сен-Тропе. Коллеги с радостью приняли Крюшо, но вскоре поняли его сущность — жандарм оказался придурковатым и яро бросался на защиту закона даже в тех случаях, когда этого не требовалось.
Этот персонаж так полюбился зрителям, что Жан Жиро снял еще пять фильмов о его приключениях. Вышедший в 1982 году «Жандарм и жандарметки» стал последним фильмом как для режиссера, так и для исполнителя главной роли. Завершающая часть франшизы не прошла цензуру в СССР из-за содержащихся в ней «фривольных» сцен.
«Фантомас», Андре Юнебель (1964)
Фильм является первой частью трилогии о приключениях преступника Фантомаса (Жан Маре) и его противников — комиссара Жюва (Луи де Фюнес) и журналиста Фандора (его также сыграл Жан Маре).
На первых постерах фильма крупнее всех изображен Жан Маре в роли Фантомаса — но персонаж Луи де Фюнеса так понравился зрителям, что на постере второй части они с Маре изображены одного размера. А на постере третьего фильма крупнее всех сделали де Фюнеса.
«Разиня», Жерар Ури (1965)
В этой картине Луи де Фюнес сыграл Леопольда Сарояна — богатого промышленника, который в качестве компенсации за разбитую машину дарит Антуану Марешалю роскошный кабриолет. Когда радостный Марешаль отправился в путешествие по Италии, оказалось, что автомобиль напичкан золотом и наркотиками, а на «хвосте» у него — две соперничающие банды контрабандистов.
После успеха на Московском международном кинофестивале «Разиня» имел успех в СССР и выходил в прокат дважды — в 1968-м и в 1984 году.
«Большая прогулка», Жерар Ури (1966)
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны в оккупированной Франции. Из подбитого немцами английского бомбардировщика выпрыгивают летчики, договорившись встретиться в турецкой бане. Один из них приземляется на крышу дома, где работает маляр Огюстен Буве, другой — падает на крышу Парижской оперы и прячется в апартаментах главного дирижера — последнего сыграл Луи де Фюнес. А командир экипажа попадает в пруд с тюленями в зоопарке. Перед летчиками встает сложная задача собраться вместе.
Эта картина более 40 лет оставалась самой успешной французской лентой в национальном прокате — ее посмотрели более 17 млн зрителей. Рекорд был побит лишь в 2008 году, когда вышла комедия «Бобро поржаловать».
В 1971 году фильм вышел в кинопрокате СССР — там его посмотрели 37,8 млн зрителей.
«Оскар», Эдуар Молинаро (1967)
В этой картине освещается один безумный день из жизни французского промышленника Бертрана Барнье (Луи де Фюнес). Его будит один из служащих и просит прибавку к жалованию с 2 тыс. франков до 6 тыс. франков в месяц. Работник объясняет, что деньги ему нужны, чтобы сделать предложение возлюбленной, привыкшей к безбедной жизни — ей оказывается дочь Барнье.
Фильм является экранизацией пьесы Клода Манье, четырежды поставленной в театре с участием де Фюнеса — в 1959-м, 1961-м, 1971-м и 1972 годах.
«Приключения раввина Якова», Жерар Ури (1973)
Персонаж Луи де Фюнеса Виктор Пивер — богатый промышленник, расист и католик, категорически нетерпимый ко всему, что считает «ненормальным». Он торопится на свадьбу к дочери в Париж, попадает в аварию, отправляется искать помощь самостоятельно — и становится свидетелем подготовки преступления.
В 1975 году картина была выдвинута на премию «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм — но проиграл «Сценам из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.
«Крылышко или ножка», Клод Зиди (1976)
Эта комедия представляет собой сатиру на индустриализацию ресторанного бизнеса. Главный герой — ресторанный критик мсье Дюшемен (Луи де Фюнес) — составил респектабельный справочник-путеводитель по заведениям Парижа. Сам он регулярно посещает рестораны, стараясь остаться неузнанным, и терпит большое разочарование, когда его сын отказывается идти по стопам отца, выбрав профессию клоуна.
«Суп из капусты», Жан Жиро (1981)
Один из последних фильмов с Луи де Фюнесом — комедия «Суп из капусты», в которой он сыграл старика Клода Ратинье и стал соавтором сценария. Вместе с другом Франсисом Шерасом они живут размеренной жизнью и выращивают капусту для супа, пока не сталкиваются с инопланетянином, который оказывается большим поклонником этого самого супа и возвращается за добавкой.
Один из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнес появился на свет 31 июля 1914 года во французской коммуне Курбевуа. Его родители родились в испанской Севилье и в 1904-м переехали во Францию, где отец будущего актера начал работать огранщиком алмазов.
В школьные годы де Фюнес выучил французский, испанский и английский языки, увлекался рисованием, играл на фортепиано и баловался пародированием окружающих его людей. Став пианистом, он играл в основном джаз в парижском районе Пигаль, а в военные годы преподавал сольфеджио в музыкальной школе.
После войны де Фюнес попробовал себя в кинематографе, предварительно пройдя драматические курсы Рене Симона. В 1945 году актер сыграл эпизодическую роль в фильме «Барбизонское искушение» режиссера Жана Стелли. Долгие годы он продолжал появляться в эпизодах, пока в возрасте 44 лет не получил главную роль в картине «Не пойман — не вор» Ива Робера. Этот фильм принес ему всеобщую известность и повлек за собой множество приглашений в другие проекты — такие, как «Маленький купальщик», «Большая прогулка», «Оскар», «Пик-Пик» и две большие франшизы тех лет — «Фантомас» и серия фильмов про жандармов.
В 1975 году де Фюнес пережил два инфаркта и хотел уйти из кино, однако уже на следующий год принял предложение Клода Зиди принять участие в фильме «Крылышко или ножка», после чего снялся еще в нескольких картинах. Последней его работой стала завершающая часть фильмов о французской полиции — «Жандармы и жандарметки».
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