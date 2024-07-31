Король французской комедии: 110 лет со дня рождения Луи де Фюнеса

Один из величайших комиков мирового кино Луи де Фюнес появился на свет 31 июля 1914 года во французской коммуне Курбевуа. Его родители родились в испанской Севилье и в 1904-м переехали во Францию, где отец будущего актера начал работать огранщиком алмазов.

В школьные годы де Фюнес выучил французский, испанский и английский языки, увлекался рисованием, играл на фортепиано и баловался пародированием окружающих его людей. Став пианистом, он играл в основном джаз в парижском районе Пигаль, а в военные годы преподавал сольфеджио в музыкальной школе.

После войны де Фюнес попробовал себя в кинематографе, предварительно пройдя драматические курсы Рене Симона. В 1945 году актер сыграл эпизодическую роль в фильме «Барбизонское искушение» режиссера Жана Стелли. Долгие годы он продолжал появляться в эпизодах, пока в возрасте 44 лет не получил главную роль в картине «Не пойман — не вор» Ива Робера. Этот фильм принес ему всеобщую известность и повлек за собой множество приглашений в другие проекты — такие, как «Маленький купальщик», «Большая прогулка», «Оскар», «Пик-Пик» и две большие франшизы тех лет — «Фантомас» и серия фильмов про жандармов.

В 1975 году де Фюнес пережил два инфаркта и хотел уйти из кино, однако уже на следующий год принял предложение Клода Зиди принять участие в фильме «Крылышко или ножка», после чего снялся еще в нескольких картинах. Последней его работой стала завершающая часть фильмов о французской полиции — «Жандармы и жандарметки».

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