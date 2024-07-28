Первая среди первых леди. 95 лет со дня рождения Жаклин Кеннеди

Именно Жаклин Кеннеди (в девичестве Бувье) считается «самой великой» первой леди США. В опросе Zogby Аnalytics именно ее выбрали 65% опрошенных американцев.

«Публика всегда восхищалась ее стилем, образом жизни джетсеттера и внешностью кинозвезды», — говорится в исследовании.

Жена 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди стала символом элегантности, стиля и утонченности. Ее время в Белом доме было отмечено усилиями по сохранению и восстановлению исторического значения резиденции. Жаклин создала Комитет по изящным искусствам, который помог обновить многие комнаты и вернуть им историческую аутентичность. Первая леди любила принимать в Белом доме известных деятелей искусства и литературы.

Для многих людей наиболее запоминающейся чертой Жаклин Кеннеди стала ее способность выдерживать невзгоды с грацией и достоинством. Сама она признавала, что потеря мужа в 1963 году стала для нее огромной трагедией.

«Не люблю, когда люди говорят, что я веду себя с достоинством, что хорошо держусь. Я же не киноактриса», — признавалась Жаклин Кеннеди.

После убийства Джона Кеннеди Жаклин продолжала оставаться в центре внимания, она занималась благотворительностью и издательским делом.

В 1968 году она вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, что вызвало бурю общественного интереса и обсуждений.

«Аристотель Онассис спас меня в тот момент, когда моя жизнь погрузилась во мрак», — признавалась Жаклин.

Смерть Онассиса в 1975 году сделала Жаклин вдовой во второй раз. Сама Жаклин Кеннеди умерла в 1994 году от лимфомы в возрасте 64 лет.