Агент ФБР, астронавт и гениальная воровка: лучшие роли Сандры Буллок

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Актрисе Сандре Буллок исполнилось 60 лет

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Американская актриса Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния. Ее мать, немка Хельга Мейер, была оперной певицей, а отец, американец Джон Буллок, работал преподавателем вокала. Детство будущей звезды прошло в Германии: Буллок училась в англоязычной школе, где была одной из самых популярных учениц. Параллельно с учебой девочка занималась балетом и вокалом, пела в детском оперном хоре в театре и исполняла небольшие партии в постановках, в которых участвовала ее мать.

Впоследствии семья переехала в США, где Буллок окончила старшую школу и в 1982 году поступила на юридический факультет Университета штата Северная Каролина. Вскоре она разочаровалась в профессии юриста, бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где поступила на курсы актерского мастерства. Впоследствии она сыграла в нескольких так называемых «внебродвейских» постановках, а в 1989 году переехала в Лос-Анджелес и получила свою первую большую роль в комедийном сериале «Деловая женщина». На заре своей карьеры актриса снималась в основном в «проходных» романтических комедиях, пока в 1994 году не получила главную роль в боевике Яна де Бонта «Скорость», которая принесла ей сразу несколько престижных кинонаград.

Вслед за «Скоростью» последовало еще несколько успешных киноработ, среди которых — романтическая комедия «Пока ты спал» (1995), семейная драма «Проблески надежды» (1998) и комедийный боевик «Мисс Конгениальность» (2000). Последний собрал в мировом прокате более $200 млн и принес Буллок номинацию на «Золотой глобус». В 2010 году актриса получила сразу две престижных кинонаграды — «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Невидимая сторона». Впрочем, за день до получения «Оскара» Буллок была удостоена премии «Золотая малина» как «Худшая актриса» за фильм «Все о Стиве» (2009), в котором она не только снялась, но и выступила в качестве продюсера. Таким образом, она стала первой актрисой, получившей «Оскар» и «Золотую малину» за один год.

Сегодня Сандра Буллок — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Помимо актерской работы она занимается продюсированием, владеет собственной компанией Fortis Films, несколькими заведениями общепита и ранчо, на котором выращиваются авокадо и цитрусовые. С 2004 по 2010 год супругом Буллок был телеведущий Джесси Джеймс, а в 2015-м звезда вышла замуж за фотографа Брайана Рэндалла. У Сандры Буллок двое детей: сын от первого брака Луис и приемная дочь Лайла, которую актриса удочерила в 2015 году.

К юбилею Сандры Буллок «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших киноработах.

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