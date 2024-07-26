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От «президента США» до отмененного изгоя. Кевину Спейси — 65

Актеру Кевину Спейси исполнилось 65 лет

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Голливудский актер Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в городе Саут-Ориндж (Нью-Джерси, США). Его отец был техническим писателем, а мать — секретаршей и домохозяйкой. Помимо Кевина они воспитывали сына Рэнди и дочь Джули.

Поскольку Спейси был «трудным» ребенком, его отправили «исправляться» в военную академию. Однако через год он был исключен и поступил в высшую школу в Канога Парке, где впервые поучаствовал в школьных постановках — и понял свое призвание.

Актерскую карьеру Спейси начал в театре в 1980-х годах. В 1995-м он сыграл Джона Доу в картине Дэвида Финчера «Семь» и снискал одобрение кинокритиков. Уже через год актер получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» — за роль Роджера «Болтуна» Кинта в фильме Брайана Сингера «Подозрительные лица». В 1999 году Спейси удостоился второй статуэтки за роль в ленте Сэма Мендеса «Красота по-американски» (на этот раз в категории «Лучшая мужская роль»).

Среди известных проектов с участием Спейси — фильмы «Семь», «Подозрительные лица», «Время убивать», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски», «Заплати другому» и «Возвращение Супермена». Помимо «Оскара», актер является лауреатом премий BAFTA, «Золотой глобус» и «Тони», а также рыцарем-командором ордена Британской империи.

В 2017 году Спейси, неоднократно обвиненный в попытках изнасилования мужчин, открыто заявил о своей гомосексуальности. За год до камин-аута в отношении актера было возбуждено уголовное дело из-за сексуального посягательства на 18-летнего юношу. В 2019-м расследование остановили после отказа предполагаемого потерпевшего свидетельствовать против себя и показывать текстовые сообщения в смартфоне. Также в отношении актера завели как минимум шесть разбирательств на территории Великобритании. В общей сложности он получил не менее 15 обвинений, большая часть которых дошла до суда.

На фоне скандала Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик», который вскоре был закрыт, и не стал выпускать отснятый фильм «Гор». А сцены с участием актера в фильме «Все деньги мира» были пересняты с Кристофером Пламмером. В 2021 году суд обязал Спейси заплатить $31 млн авторам сериала «Карточный домик» за домогательства, которые признали нарушением контракта.

На экраны Спейси вернулся в 2021 году, снявшись в фильме Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». В 2022 году он получил роль в картине «1242: Врата на Запад», а в 2023-м — в фильме «Контроль».

В мае 2023 года Королевская прокуратура Великобритании обвинила Спейси в четырех преступлениях сексуального характера в отношении мужчин, которые он якобы совершил в мае 2022 года. В октябре 2023-го актер был оправдан по всем обвинениям.

Несмотря на пошатнувшуюся репутацию, Спейси продолжает сниматься в фильмах, участвует в кинофестивалях и планирует вернуться в театр. Однако с финансами у актера проблемы: в июле 2024-го он заявил в YouTube-шоу Питера Моргана, что не может оплатить счета за дом.

Однако скандалы не отменяют профессиональный вклад Кевина Спейси в мировой кинематограф. О десяти лучших ролях актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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