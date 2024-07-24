24 июля 2024, 20:55 Фото Советская выставка в Нью-Йорке, 1959 год Советская выставка в Нью-Йорке, 1959 год Даша Воронцова close Центральный зал Советской культурной и научной выставки в Нью-Йорке, 1959 год Сервиз из хрусталя - экспонат, представленный на Советской культурной и научной выставке в Нью-Йорке, 29 июня 1959 года Синхрофазотрон (макет), разработанный Объединенным институтом ядерных исследований и введенный в действие в Дубне, был представлен на Советской культурной и научной выставке в Нью-Йорке, 29 июня 1959 года Советский микролитражный автомобиль МЗМА-965 (Запорожец 965) был представлен на Советской культурной и научной выставке в Нью-Йорке, 29 июня 1959 года Макет типового металлургического комбината в центральном зале на Советской культурной и научной выставке в Нью-Йорке, 1959 год «Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП Как прошел открытый кастинг "Мисс Россия 2024" «Мама против»: кто такая 18-летняя Аврора Киба, на которой хочет жениться Лепс Одноглазый шахматист, Павлик из «Иронии судьбы» и другие роли Александра Ширвиндта Комментарии Что думаешь?