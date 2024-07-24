«Мама против»: кто такая 18-летняя Аврора Киба, на которой хочет жениться Лепс

В июне на премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс впервые после развода появился на публике с новой избранницей. Спутницей певца стала 18-летняя Аврора Киба. Сам музыкант рассказал журналистам, что у него серьезные намерения, но возлюбленная «пока думает».

После этого в соцсетях Киба похвасталась кольцом Graff с бриллиантом, подписав фотографию: «Коротко, но ясно». По оценкам СМИ, украшение стоит около 30 млн рублей. Девушка также регулярно выкладывает в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото и видео с шикарными букетами, которые получает от музыканта.

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. Это зимой она отпраздновала совершеннолетие вечеринкой в Дубае. Известно, что родители девушки — состоятельные люди. Несколько лет назад они купили дом на итальянском курорте Форте-деи-Марми, в том же районе, где недвижимость есть и у самого певца.

Сама Киба рассказала, что растет в «парниковых условиях». Это видно и по ее соцсетям, где она часто выкладывает фото и видео отдыха за границей, а также показывает брендовые одежду и украшения.

По словам девушки, которая недавно закончила школу, она мечтает стать дизайнером и планирует продолжить обучение в Лондонском колледже моды. Кроме этого, как отметили знакомые из окружения пары, Киба увлекается музыкой и сама поет, но относится к этому как к хобби, и пиар ей не нужен.

Комментируя свои отношения с певцом, Аврора заявила, что она не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант.

«У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости», — подчеркнула она.

В том, что между музыкантом и его 18-летней избранницей действительно серьезные отношения, уверены и знакомые пары. Они утверждают, что Лепс настроен решительно и правда хочет жениться на Кибе.

«Но мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась. <…> Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — говорят знакомые.

Родители Кибы роман своей дочери с 62-летним певцом не комментируют. А вот ее бабушка рассказала СМИ, что о свадьбе говорить пока рано, «должно быть сначала венчание».