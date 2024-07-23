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«Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП

Появились кадры с места ДТП, где погибла российская блогерша

В Турции 22 июля погибла в ДТП российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня.

Авария произошла на трассе Милас — Секе. По одной версии, девушка потеряла управление и врезалась в грузовик. По другой, столкнулась с мотоциклистом Онуром Обутом. Он, как пишут СМИ, госпитализирован с серьезными травмами. Озолина скончалась на месте.

МотоТане было 38 лет, она родилась в городе Тара Омской области. В 15 лет девушка переехала в Омск, где получила высшее образование по специальности «экономика управления». Свой первый мотоцикл Татьяна купила в 2014 году. В 2015-м благодаря фото и видео начала набирать популярность не только в России, но и за рубежом. Ее визитной карточкой стали ролики, на которых она танцует, стоя в пробках на дороге (у девушки было и среднее специальное образование по хореографии). Сейчас на соцсети МотоТани суммарно подписаны около 8 млн человек. Фолловеры называли ее самой красивой мотоциклисткой России.

Озолина не раз путешествовала на байке. 10 июля она сообщила, что отправляется в новую поездку.

«По пути буду рада встретить и обнять вас, своих подписчиков! А так же подарить наклеечку», — написала девушка в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

За четыре дня до своей гибели МотоТаня рассказала, что собирается покорить «прекрасную, жаркую и гостеприимную» Турцию. У нее остался 13-летний сын.

Лучшие снимки байкерши и кадры с места ДТП — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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