«Гни свою линию»: Александру Васильеву — 55

15 июля российскому музыканту, основателю и бессменному лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву исполняется 55 лет. Васильев родился в 1969 году в Ленинграде, но раннее детство провел в Сьерра-Леоне: там его отец работал на строительстве порта, а мать преподавала русский язык и литературу в школе при российском посольстве. Через пять лет семья вернулась в СССР — сначала Васильевы жили в литовском городе Зарасай, а потом снова переехали в Ленинград.

Рок-музыкой Александр загорелся еще в детстве, когда попал на свой первый в жизни концерт — выступление «Машины времени». Уже будучи студентом он создал свою первую группу «Митра». Коллектив попытался попасть в ленинградский рок-клуб, но не прошел отбор. Васильев бросил институт и ушел в армию.

После службы он снова попытался получить высшее образование и поступил в Ленинградский государственный института театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова, но опять не доучился.

Свой первый альбом «Пыльная быль» «Сплин» записал в 1994 году, тогда в группу входили сам Васильев, бас-гитарист Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом) и клавишник Николай Ростовский.

За 30 лет существования состав группы менялся, но Васильев оставался ее лидером. «Сплин» выпустил 16 альбомов и множество песен, которые стали настоящими хитами. Среди них — «Выхода нет», «Гни свою линию», «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Романс» и другие.

Последнее время группа не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.