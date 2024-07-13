«Египетская сила!»: 80 лет со дня рождения Бориса Клюева

Народный артист России Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве и рос в районе Патриарших прудов. Он рано потерял отца, плохо учился и в шестом классе даже оставался на второй год. Из-за финансовых трудностей в семье Борис с 13 лет разгружал вагоны, а позже трудился на стройке.

Актерской деятельностью он заинтересовался благодаря актрисе Клавдии Половиковой, которая поставила в школе спектакль «Чертова мельница» и пригласила Бориса на роль «черта первого разряда».

После окончания школы Клюев поступил в Театральное училище имени Щепкина, которое окончил в 1969 году. Актерскую карьеру он начал в 1967 году в массовке оскароносного фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Тогда же он пришел в Малый театр, в котором за всю творческую карьеру сыграл около 70 ролей.

Широкую популярность актеру принесла роль графа Рошфора в экранизации романа Александра Дюма «Д'Артаньян и три мушкетера». Затем он сыграл ряд ярких ролей в кино, включая Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента Трианона в «ТАСС уполномочен заявить…» и многие другие. Он также известен как Николай Петрович из сериала «Воронины».

Кроме того, Клюев озвучил множество персонажей из культовых фильмов «Король говорит», «Парфюмер: История одного убийцы», «Терминал», «Властелин колец: Братство кольца», а также мультфильмов «Русалочка», «Король Лев», «Миньоны» и других.

1 сентября 2020 года артист скончался в возрасте 76 лет от рака легких.

К 80-летию со дня рождения Бориса Клюева «Газета.Ru» рассказывает о семи его лучших ролях в кино и сериалах.