10 идей Джорджо Армани, которые сделали его миллиардером

Один из самых известных модельеров в мире Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца в семье бухгалтера транспортной компании. В детстве Армани мечтал стать врачом и даже проучился три года на медицинском факультете Университета Милана. Но в 1953 году будущий дизайнер ушел служить в армию, где его определили в Военный госпиталь в Вероне. На родине Ромео и Джульетты молодой Армани любил слушать оперу на Арене-ди-Верона — в античном амфитеатре, до сих пор служащем концертной площадкой. По возвращении из армии он решил сменить сферу деятельности и отойти от медицины.

Италия потеряла врача, но мир обрел великого модельера и отличного бизнес-стратега. Его элегантные вечерние платья и мягкие мужские костюмы свободного кроя вошли в историю моды, а новаторские идеи в бизнесе сделали Армани миллиардером: сейчас его состояние составляет $11,9 млрд.

Как разбогател Джорджо Армани — в фотогалерее «Газеты.Ru».