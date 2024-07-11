10 идей Джорджо Армани, которые сделали его миллиардером
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Дизайнер Джорджо Армани с моделями в Милане
1. Открыл собственный магазин в 41 год
В 1957 году Армани стал продавцом и оформителем витрин в универмаге La Rinascente в Милане. В 1961-м он уже трудился в Доме Nino Cerutti, где на практике обучился профессии дизайнера. Там Армани выработал основу своего стиля — приверженность мягким линиям. После долгих лет работы на Черутти и других модельеров в 1975 году дизайнер вместе со своим партнером Серджио Галеотти запустил марку Giorgio Armani SPA. В октябре того же года модельер показал свою первую мужскую коллекцию сезона «Весна-лето 1976».
2. Придумал отшивать люксовую одежду на фабриках готового платья
В 1978 году Армани подписал договор с компанией Gruppo Finanziario Tessile, которая занималась массовым пошивом одежды. К 1980-му фабрика уже работала не только с Armani, но и с Dior, Ungaro, Valentino и другими люксовыми марками.
3. Запустил несколько параллельных брендов своего имени
В 1979 году Джорджо Армани зарегистрировал компанию Giorgio Armani Corporation и начал производить мужскую и женскую одежду для США. Вскоре было запущено несколько новых линий — G. A. Le Collezioni, Giorgio Armani Underwear and Swimwear и Giorgio Armani Accessories. Это сделало модельера одним из лидеров на международном рынке моды.
На фото: коллекции Armani 1979-1980
4. Договорился с гигантом индустрии красоты на изготовление именной косметики
В начале 1980-х Армани подписал контракт с компанией L'Oreal — она начала производить духи и косметику под брендом Armani Beauty.
На фото: Певица Бейонсе с парфюмом Armani
5. Начал ориентироваться на молодую аудиторию
В 1980-е с целью привлечь конечного потребителя Армани запустил бренды, рассчитанные на молодых людей — с одеждой высокого качества, но по более доступной цене. Так родились Armani Junior, Armani Jeans и Emporio Armani.
На фото: коллекция Armani Jeans 1992
6. Для молодежных линеек использовал высокотехнологичные средства рекламы
Появление линейки Emporio Armani сопровождалось мощной рекламной кампанией — роликами на телевидении, гигантскими плакатами и собственным журналом, который рассылался по почте самым преданным покупателям.
7. Одевал героев кино
В 1980 году на экраны вышел фильм «Американский жиголо», в котором главный герой в исполнении Ричарда Гира ходил в фирменных свободных костюмах Armani. А сцена, в которой он открывает комод с аккуратно сложенными лейблом наружу рубашками, и вовсе стала идеальным примером рекламы модного бренда в кино.
В нарядах Армани также можно видеть героев фильмов «Неприкасаемые», Ричарда Гира в «Окончательном анализе», Кевина Спейси и Робин Райт Пенн в «Переполохе», Кристиана Бейла в «Темном рыцаре» и других.
На фото: Ричард Гир в кадре из фильма «Американский жиголо» и Кристиан Бейл на съемках фильма «Темный Рыцарь»
8. Первым предоставил наряды звездам для красных дорожек
В 1978 году актриса Дайан Китон вышла получать премию «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл» в костюме от Армани — жакете и широкой многослойной юбке. Это был первый раз, когда модный бренд предложил одеть звезду для красной дорожки кинопремии.
К концу 80-х Армани установил дружеские отношения с таким количеством голливудских звезд, что в 90-е премию «Оскар» начали в шутку называть «премией Армани». В его нарядах на красные дорожки выходили Джулия Робертс, Джоди Фостер, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Хилари Суонк и другие. Он одевал гостей церемоний вручения различных крупных премий и благотворительного бала Met Gala, создал концертные наряды Бейонсе и Леди Гаги, а также сшил свадебное платье для Кэти Холмс. Кутюрная линия Armani Privе, кстати, была создана лишь в 2004-м — теперь без нее не обходится ни один «Оскар» и «Золотой глобус».
На фото: Джорджо Армани с Джулией Робертс, Дайан Китон на церемонии премии «Оскар», Кэти Холмс в свадебном платье Armani и Том Круз
9. Понял перспективы рынка Китая
В 1998 году Армани открыл в Пекине небольшой бутик, а в 2004-м — флагманский магазин. Сейчас в Китае функционируют десятки магазинов Армани и фирменный отель Giorgio Armani Beijing Palace Hotel.
10. Занялся отельным бизнесом
В 1990-е годы ассортимент товаров, которые выпускал Армани под различными брендами, включал мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, солнцезащитные очки, часы и товары для дома. В 1991-м он ворвался на рынок США с брендом одежды масс-маркета A/X: Armani Exchange, в 1995-м запустил линию горнолыжных костюмов. Но и это было не все.
В 2005-м Армани подписал контракт с девелоперской компанией из ОАЭ Emaar Properties PJSC, которая занялась строительством роскошных отелей под брендом Armani и их операционным управлением. Модельер контролировал дизайн интерьеров и общий архитектурный стиль отелей. В 2010-м отель Armani Hotel был открыт в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. Там же есть и апартаменты бренда, для дизайна интерьера которых использовались предметы линии товаров для дома Armani / Casa.
Дизайнер Джорджо Армани с моделями во время показа Giorgio Armani Privе Haute Couture Осень/Зима 2024-2025 в рамках Парижской недели моды, 2024 год
Один из самых известных модельеров в мире Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца в семье бухгалтера транспортной компании. В детстве Армани мечтал стать врачом и даже проучился три года на медицинском факультете Университета Милана. Но в 1953 году будущий дизайнер ушел служить в армию, где его определили в Военный госпиталь в Вероне. На родине Ромео и Джульетты молодой Армани любил слушать оперу на Арене-ди-Верона — в античном амфитеатре, до сих пор служащем концертной площадкой. По возвращении из армии он решил сменить сферу деятельности и отойти от медицины.
Италия потеряла врача, но мир обрел великого модельера и отличного бизнес-стратега. Его элегантные вечерние платья и мягкие мужские костюмы свободного кроя вошли в историю моды, а новаторские идеи в бизнесе сделали Армани миллиардером: сейчас его состояние составляет $11,9 млрд.
Как разбогател Джорджо Армани — в фотогалерее «Газеты.Ru».