06 июля 2024, 20:20 Фото Обстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде Обстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде close На месте взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, 6 июля 2024 года На месте взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, 6 июля 2024 года На месте взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, 6 июля 2024 года На месте взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, 6 июля 2024 года На месте взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, 6 июля 2024 года Маски-шоу, полуголые девушки и однорукие бандиты: казино в России в конце 90-х Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты Самогонщик, каратист и «плохой русский». 10 лучших ролей Алексея Серебрякова Плавился асфальт: как москвичи спасались от аномальной жары Комментарии Что думаешь?