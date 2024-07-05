Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2024»

На ВДНХ прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. Девушка успешно проходит модельные кастинги с 14 лет, работает на показах у российских дизайнеров, занимается танцами.

«Меняй в своей жизни то, что можешь изменить», — произнесла со сцены свой девиз победительница.

Теперь Лилиана представит столицу на фестивале «Краса России — 2024».

Это 29-й по счету ежегодный конкурс «Мисс Москва». Всего за титул «Мисс Москва» боролись 45 девушек в возрасте от 17 до 30 лет.

Среди конкурсанток было три Снежаны, поэтому победу в номинации «Краса Москвы Гран-при» сначала ошибочно вручили Снежане Вилковой, затем Снежане Недильской. Когда ведущие попросили ее вернуть корону и ленту, Недильской уже не было в зале.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Путин и Орбан встретились в Москве
Виктор Орбан и Владимир Путин проводят встречу в Москве
Мэр затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку. Местные требовали этого еще в апреле
Глава Оренбуржья Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу
Эрдоган допустил приглашение Путина и президента Сирии Асада в Турцию
Столтенберг прокомментировал возможный выход Байдена из президентской гонки
Преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин
Штурм о суде Прилучного и Муцениеце за алименты: «Величайшая глупость»
В Кремле высказались о длительности переговоров Орбана и Путина
Новости и материалы
Кадыров показал трофей из зоны спецоперации
В Hamster Kombat появились комбо-карты на 5 и 6 июля
В США признали проблему с модернизацией бомбардировщиков B-52
Психолог рассказала, как распознать у себя трудоголизм
Орлова снялась в бикини, показав шрам от кесарева: «Уделала всех неверующих»
Украинец выпрыгнул из поезда недалеко от границы с Польшей и сломал ногу
Захарова оценила выборы в Британии
Российская гимнастка похвасталась бедрами в купальнике
Генсек НАТО отверг идею новых Минских соглашений
В Кремле заявили, что Орбан приехал в Москву по своей инициативе
В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях
Глава Центробанка оценила идею раздачи дешевых кредитов россиянам
Супруги пытались продать младенца, чтобы купить новый дом
Соболева назвали жертвой директоров и тренеров «Спартака»
Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС
В НАТО оценили итоги выборов в Великобритании
Меган Маркл впервые за долгое время появится на экране в развлекательном шоу
В НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия
Все новости
Отец устроивших теракт в Дагестане Омаровых вышел на свободу после 10 суток ареста
Прокурор попросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность
«Сдают один населенный пункт за другим». Почему на Украине все чаще говорят о мире?
Полковник Ходаренок: продолжение вооруженной борьбы для Украины бесперспективно
Подельник генерала Попова. Следствие закрыло дело Олега Цокова в связи с его смертью
СК закрыл дело генерала Цокова о мошенничестве в связи с его гибелью в зоне СВО
ВСУ атаковали юг России 50 беспилотниками. На Кубани погибла шестилетняя девочка
Кондратьев: в больнице умерла раненная при атаке БПЛА ВСУ шестилетняя девочка
Икона MTV: Тутте Ларсен — 50
Убить — 60к, покалечить — 80к. Сколько берут за работу российские киллеры
Эксперт по интернет-разведке Бедеров: рынок криминальных услуг вышел за пределы даркнета
Военная операция на Украине, день 863-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 863-й день
Льняное масло: в чем его польза и кому оно может навредить
Масло из семян льна: полезные свойства, как и кому его стоит принимать
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника СК. Как полковник Киреев наживался на коррупции?
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника ЦА СК Александра Киреева
От пранков к госнаградам. Вован и Лексус получили ордена Дружбы в Кремле
Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле ордена Дружбы
Прекращения огня не будет: Путин ответил на предложения Трампа, Орбана и Зеленского
Путин: Запад уже просил Россию прекратить огонь, пока наша армия была под Киевом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами