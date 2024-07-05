Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты
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Победительница конкурса «Мисс Москва» Лилиана Булатова (в центре) с другими финалистками конкурса в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Победительница конкурса «Мисс Москва» Лилиана Булатова, 4 июля 2024 года
Участница конкурса красоты «Мисс Москва» Снежана Вилкова на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Победительница конкурса «Мисс Москва» Лилиана Булатова, 4 июля 2024 года
Победительница конкурса «Мисс Москва» Лилиана Булатова (в центре) с другими финалистками конкурса в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
Финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва – 2024» в рамках фестиваля «Краса России – 2024» на международной выставке-форуме «Россия», 4 июля 2024 года
На ВДНХ прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. Девушка успешно проходит модельные кастинги с 14 лет, работает на показах у российских дизайнеров, занимается танцами.
«Меняй в своей жизни то, что можешь изменить», — произнесла со сцены свой девиз победительница.
Теперь Лилиана представит столицу на фестивале «Краса России — 2024».
Это 29-й по счету ежегодный конкурс «Мисс Москва». Всего за титул «Мисс Москва» боролись 45 девушек в возрасте от 17 до 30 лет.
Среди конкурсанток было три Снежаны, поэтому победу в номинации «Краса Москвы Гран-при» сначала ошибочно вручили Снежане Вилковой, затем Снежане Недильской. Когда ведущие попросили ее вернуть корону и ленту, Недильской уже не было в зале.