Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты

На ВДНХ прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. Девушка успешно проходит модельные кастинги с 14 лет, работает на показах у российских дизайнеров, занимается танцами.

«Меняй в своей жизни то, что можешь изменить», — произнесла со сцены свой девиз победительница.

Теперь Лилиана представит столицу на фестивале «Краса России — 2024».

Это 29-й по счету ежегодный конкурс «Мисс Москва». Всего за титул «Мисс Москва» боролись 45 девушек в возрасте от 17 до 30 лет.

Среди конкурсанток было три Снежаны, поэтому победу в номинации «Краса Москвы Гран-при» сначала ошибочно вручили Снежане Вилковой, затем Снежане Недильской. Когда ведущие попросили ее вернуть корону и ленту, Недильской уже не было в зале.