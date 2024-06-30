«Канье! Канье!» Что творится у отеля, где остановился американский рэпер

«Привет, Москва», — написал Уэст на своей странице во «ВКонтакте», приехав в Россию.

Сюда он приехал на день рождения модельера Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту. На 40-летний юбилей Рубчинского рэпер ходил в ресторан «Белуга» на Моховой улице.

РИА Новости сообщает, что Канье Уэст попробовал в одном из московских ресторанов пельмени, блины и три вида икры. Уэст и Рубчинский также совершили прогулку на яхте «Новая звезда» по Москве-реке.

Тем временем у отеля Four Seasons, в котором остановился Канье Уэст, собралось много людей, которые неоднократно скандировали: «Канье! Канье!». У отеля усилили охрану. ОМОН и сотрудники полиции пытаются сдержать наплыв людей и оттеснить их с территории.

Обстановка у гостиницы Four Seasons, где остановился рэпер, – в нашем фоторепортаже.