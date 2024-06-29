Какими получились юбилейные «Алые паруса» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 20-й раз прошел праздник выпускников «Алые паруса». В этом году для мероприятия на Дворцовой площади построили сцену высотой с шестиэтажный дом в виде огромного дерева. Это соответствует основной концепции праздника — теме семьи. Для концерта и водно-пиротехнического шоу создали рекордные 350 эксклюзивных костюмов. Телебашня и небоскреб Лахта-центра окрасились в алые тона. Не подвела и погода: прошедшая ночь претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Ведущими шоу были Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. На концерте выступили в том числе IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Мот. Выход каждого исполнителя сопровождали артисты балета «Тодес» и воздушные гимнасты.

К юбилейному празднику присоединились и выпускники из новых регионов России, в том числе из Мариуполя. Несколько дней назад там прошли свои «Алые паруса», поскольку город стал побратимом Петербурга.

«Сегодня город и вся Россия приветствуют вас на пороге взрослой жизни. Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины... Дерзайте, мечтайте, побеждайте! Побеждайте вместе с Россией! Успеха вам всем и попутного ветра», — пожелал собравшимся губернатор города Александр Беглов.

В финале шоу по Неве прошел бриг «Россия» с парусами алого цвета. В этом году маршрут брига изменился: корабль стартовал от Летнего сада, вошел между разведенными пролетами Троицкого моста и проплыл вдоль набережной к Дворцовому. Дальше судно совершило разворот и отправилось обратно. Выпускники могли увидеть корабль с любой точки набережной благодаря подсветке из 90 приборов, установленных на бриге. В конце праздника был запущен салют.