«Ну, какая я вам Дуня»: Авдотье Смирновой — 55

Кинорежиссер, телеведущая и сценарист Авдотья Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве в семье актрисы Натальи Рудной и режиссера Андрея Смирнова, ее дед — знаменитый советский писатель. Несмотря на свой интеллигентный бэкграунд, Смирнова рассказывала, что в юности была «страшной показушницей» — могла рассуждать о Тарковском, не зная ни одного его фильма.

Кстати, она сама долгое время предпочитала, чтобы ее звали Дуней, хотя полюбила свое имя не сразу:

«Я очень переживала в детстве. Сначала я хотела быть Джульеттой. Но не потому, что я была такая образованная девушка, а потому, что у соседей по даче жила собака, которую так звали. Потом я хотела быть Глэдис. В юности я уже стала получать удовольствие от своего имени».

Теперь при таком обращении она отвечает: «Ну, какая я вам Дуня».

После школы Смирнова хотела стать сценаристом, но отец запретил. Тогда она поступила на филологический факультет МГУ, а затем перевелась в ГИТИС на отделение театроведения, но учебу так и не закончила. После переезда в Ленинград в 1989 году Смирнова организовывала арт-выставки, а затем ушла в журналистику: работала в «Ъ», писала для журналов «Столица», «Афиша», «Сеанс», «Vogue» и газеты «Московские новости». В 2000-х она составляла тексты для публичных выступлений, в том числе для своего будущего мужа Анатолия Чубайса.

С 2002 по 2014 год Смирнова был ведущей ток-шоу «Школа злословия» вместе с Татьяной Толстой. Программа получила несколько премий «Тэфи». Смирнова попробовала себя и в качестве режиссера: сняла фильмы «Два дня», «История одного назначения», «Кококо», а также сериалы «Отцы и дети» и «Вертинский». По ее словам, она боялась пробовать себя в таком качестве из-за ответственности и резкой перемены жизни, но потом поняла: «Когда судьба бросает тебе такого рода вызов, надо его принимать». Кроме того, около 10 лет Смирнова посвятила решению проблем аутизма в России — была президентом и одним из учредителей благотворительного фонда «Выход».

В 2014 году она выступила в поддержку Украины, а в 2022 году подписала коллективное письмо к Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня на территории республики. В марте того же года вместе с мужем уехала из РФ. Сейчас они проживают в Израиле.

«Я очень люблю Россию. Очень люблю Родину. <…> Это только пропагандистские дебилы считают, что патриотизм и любовь к Родине проявляются в том, что ты пребываешь в бесконечном экстазе и восторге, тебя бьет непрекращающийся колотун оргазма от слова «Россия». Любовь к Родине — сложно устроенное чувство, если оно взрослое и не на лозунгах, а если это именно чувство», — говорила Смирнова в интервью Buro.