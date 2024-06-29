Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Ну, какая я вам Дуня»: Авдотье Смирновой — 55

Режиссеру и телеведущей Авдотье Смирновой исполнилось 55 лет

Кинорежиссер, телеведущая и сценарист Авдотья Смирнова родилась 29 июня 1969 года в Москве в семье актрисы Натальи Рудной и режиссера Андрея Смирнова, ее дед — знаменитый советский писатель. Несмотря на свой интеллигентный бэкграунд, Смирнова рассказывала, что в юности была «страшной показушницей» — могла рассуждать о Тарковском, не зная ни одного его фильма.

Кстати, она сама долгое время предпочитала, чтобы ее звали Дуней, хотя полюбила свое имя не сразу:

«Я очень переживала в детстве. Сначала я хотела быть Джульеттой. Но не потому, что я была такая образованная девушка, а потому, что у соседей по даче жила собака, которую так звали. Потом я хотела быть Глэдис. В юности я уже стала получать удовольствие от своего имени».

Теперь при таком обращении она отвечает: «Ну, какая я вам Дуня».

После школы Смирнова хотела стать сценаристом, но отец запретил. Тогда она поступила на филологический факультет МГУ, а затем перевелась в ГИТИС на отделение театроведения, но учебу так и не закончила. После переезда в Ленинград в 1989 году Смирнова организовывала арт-выставки, а затем ушла в журналистику: работала в «Ъ», писала для журналов «Столица», «Афиша», «Сеанс», «Vogue» и газеты «Московские новости». В 2000-х она составляла тексты для публичных выступлений, в том числе для своего будущего мужа Анатолия Чубайса.

С 2002 по 2014 год Смирнова был ведущей ток-шоу «Школа злословия» вместе с Татьяной Толстой. Программа получила несколько премий «Тэфи». Смирнова попробовала себя и в качестве режиссера: сняла фильмы «Два дня», «История одного назначения», «Кококо», а также сериалы «Отцы и дети» и «Вертинский». По ее словам, она боялась пробовать себя в таком качестве из-за ответственности и резкой перемены жизни, но потом поняла: «Когда судьба бросает тебе такого рода вызов, надо его принимать». Кроме того, около 10 лет Смирнова посвятила решению проблем аутизма в России — была президентом и одним из учредителей благотворительного фонда «Выход».

В 2014 году она выступила в поддержку Украины, а в 2022 году подписала коллективное письмо к Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня на территории республики. В марте того же года вместе с мужем уехала из РФ. Сейчас они проживают в Израиле.

«Я очень люблю Россию. Очень люблю Родину. <…> Это только пропагандистские дебилы считают, что патриотизм и любовь к Родине проявляются в том, что ты пребываешь в бесконечном экстазе и восторге, тебя бьет непрекращающийся колотун оргазма от слова «Россия». Любовь к Родине — сложно устроенное чувство, если оно взрослое и не на лозунгах, а если это именно чувство», — говорила Смирнова в интервью Buro.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
При отражении ракетной атаки в Севастополе есть пострадавшие
Военная операция на Украине, день 857-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 857-й день
Шри-Ланка требует компенсацию за пострадавших на СВО. Как решат судьбу раненных на Украине ланкийцев?
Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО 17 граждан страны
Ольга Бузова выложила видео в купальнике в Колумбии
Стали известны подробности о травмы Месси
В регионе дети получили серьезные травмы в ДТП со слетевшим с дороги пьяным водителем
В Иране пройдет второй тур президентских выборов
Новости и материалы
Стало известно, какой доход россияне считают достаточным для нормальной жизни
В Минобороны Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР
ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у белорусской границы
СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе
Володин рассказал, от чего зависит дальнейшее укрепление России
В ДТП у строящейся в Турции АЭС погибла россиянка
США рекордно закупились табаком у Китая
Опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 29 июня
Черчесов ответил на информацию о своей зарплате в сборной Казахстана
Дочь Шварценеггера станет матерью в третий раз
Жену Канье Уэста осудили за боди со стрингами на прогулке с дочерьми рэпера
Сотрудница социальной службы надругалась над 13-летним школьником
Россиянам рассказали, как правильно спать в машине
Агент российского голкипера назвал ЦСКА «золотой клеткой»
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ВСУ сбросили боеприпас на машину в Макеевке в ДНР
В США признали, что никогда не примут Украину в НАТО
Все новости
В Анапе эвакуировали пляжи из-за воздушной тревоги
Финансовая помощь Украине достигла минимума с 2022 года
«Менять Байдена или сделать Трампа шпионом Путина»: какую стратегию поражения выберут демократы
Американист Васильев: выступление Байдена было срежиссировано, чтобы его сменить
Синоптик рассказал, когда москвичам надеяться на «облегчающий дождь» в жару
В Балашихе врачи пытались реанимировать кота после пожара в общежитии
Как работает аналог RuStore в ЕС и когда в РФ заработает свой магазин для iPhone
Депутат Горелкин: Apple разрешит RuStore на iPhone из-за страха потерять рынок
Какими получились юбилейные «Алые паруса» в Петербурге
Онегин стал аниме. Что происходит с классикой?
Зачем книжники переиздают школьную программу
«Кровь с асфальта тут же смывали»: что творилось за кулисами «Черкизона»?
15 лет назад власти Москвы закрыли Черкизовский рынок
Обсудят помощь Украине: вместо ОДКБ Армения примет участие в мероприятии НАТО
Армения подтвердила участие в июльском саммите НАТО в Вашингтоне
«Для обеспечения нашей безопасности»: Россия допускает размещение ракет малой и средней дальности
Путин сообщил о необходимости производства ракет средней и малой дальности
Мертвецы, мозги и черный юмор: фильмы про зомби с хорошим рейтингом
Топ-15 фильмов про зомби-апокалипсис и ходячих мертвецов
«Думаю, что будет гуманно для маньяков». Бастрыкин нашел способ вернуть смертную казнь
Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь через указ президента
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами