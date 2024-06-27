В Боливии произошла попытка госпереворота

В Боливии произошла неудачная попытка государственного переворота, который возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Накануне он был отправлен в отставку с поста командующего армией Боливии. Генерал отказался сложить полномочия и потребовал «вернуть демократию» и освободить политзаключенных, в том числе экс-президента Жанин Аньес, которую арестовали в 2021 году по обвинению в госперевороте.

В среду верные генералу Суньиге военные вместе с бронетехникой оккупировали центральную площадь столицы Ла-Паса и осадили дворец правительства. В это время внутри находился президент Боливии Луис Арсе со своими министрами. После неудачного штурма дворца мятежниками он обратился к нации, призвав граждан выступить против переворота в поддержку демократии.

«Национальное правительство и все его министры в этом дворце, наш вице-президент полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота, любой попытке, которая угрожает нашей демократии … Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки государственного переворота снова унесли жизни боливийцев», — заявил президент Боливии.

Затем Арсе сменил трех военачальников. Вместо генерала Суньиги главнокомандующим армии был назначен Хосе Уилсон Санчес, командующим ВВС — Херардо Сабала, ВМС — Ренан Гуардия.

Санчес заявил: «Генерал Суньига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно». И отдал приказ всем военнослужащим, поддержавшим мятежного генерала, вернуться в свои части.

После этого мятежники покинули площадь, которую сразу же заполнили сторонники президента Арсе.

Прокуратура Боливии тут же издала ордер на задержание Суньиги, и вскоре генерал был арестован.

Местное ТВ показало кадры, на которых Хуан Хосе Суньига вышел из здания боливийского генерального штаба в сопровождении полицейских. Генерал пытался сообщить журналистам свою версию происшедших в Ла-Пасе событий. По его словам, президент Боливии Луис Арсе во время встречи несколько дней назад жаловался на низкую популярность и попросил генерала «что-то сделать, чтобы ее поднять».

С осуждением действий мятежников выступили лидеры Латинской Америки, в Белом доме США призвали стороны к сдержанности.