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«Счастья сильно не хватает»: Егору Криду — 30

Певцу Егору Криду исполнилось 30 лет

Егор Крид (Егор Булаткин) отмечает 30-летний юбилей. Будущий рэп-исполнитель с детства увлекался музыкой. В 2011 году он опубликовал в соцсетях свою песню «Любовь в сети», которая быстро завирусилась. Вскоре его творчество заметил лейбл Black Star и подписал с начинающим музыкантом контракт.

В 2012 году Крид переехал из родной Пензы в Москву и начал строить карьеру певца, однако первые два года были сложными. По словам исполнителя, он получал около 30-50 тыс. руб. в месяц и с ним даже хотели разорвать контракт.

В 2014 году музыкант выпустил песню «Самая самая», которая получила широкое народное признание. После этого его начали узнавать, а Black Star решил продолжить с ним работу.

В 2019 году Егор Крид сам решил покинуть лейбл в связи с окончанием срока действия контракта. Ему удалось оставить за собой право на псевдоним и песни, после чего он продолжил выступать как независимый артист. Новый контракт Крид заключил с Warner Music.

В жизни рэп-исполнителя есть место не только музыке: он сыграл в фильме «(НЕ) идеальный мужчина», несколько раз был наставником в программе «Голос.Дети» и снимался в шоу «Холостяк».

«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — признавался музыкант в начале июня.

Накануне своего дня рождения в Telegram-канале он написал: «Год назад же уже было».

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