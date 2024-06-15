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Любитель собак, отец «Кудряшки Сью» и знаток женщин: Джеймсу Белуши – 70

Актеру Джеймсу Белуши исполнилось 70 лет

Детектив Майкл Дули в комедии «К-9», незадачливый отец заглавной героини «Кудряшки Сью», полицейский в «Красной жаре», Гомер в «Гомере и Эдди» Андрея Кончаловского — все это персонажи, которых сыграл один из лучших американских комедийных актеров Джеймс Белуши. 15 июня он отмечает свое 70-летие.

Белуши начал свою карьеру на телевидении в шоу Saturday Night Live, а в кино стал сниматься только с середины 1980-х, причем довольно долго режиссеры предлагали ему только второстепенные роли. Настоящий успех пришел после съемок в боевике «Красная жара», где партнером Белуши был Арнольд Шварценеггер, сыгравший советского капитана милиции Ивана Данко.

Всего на счету актера более 150 картин. Он также озвучил персонажей мультфильмов «Гаргульи», «Тимон и Пумба», «Эй, Арнольд!», «Правдивая история Красной Шапки», «Скуби-Ду и Король Гоблинов» и многих других. В 2001 году Белуши запустил собственное шоу «Как сказал Джим» на ABC, а в 2006-м написал книгу «Я знаю, что нужно бабам! Уроки соблазнения от крутого парня» (переведена на русский язык).

Актер был трижды женат, у него трое детей. «Я живу в прекрасном доме в солнечной Калифорнии и делаю, что захочу... А еще у меня есть немецкая овчарка, которая просто меня любит. Это ли не мечта, скажите мне?» — поделился Белуши.

Лучшие фото актера в жизни и в кино — в подборке «Газеты.Ru».

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