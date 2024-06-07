07 июня 2024, 17:36 Фото Торжественный гала-ужин журнала «Москвичка» Журнал «Москвичка» в рамках ПМЭФ провел торжественный гала-ужин в честь открытия выставки «Всегда она» Даша Воронцова close Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Во время торжественного гала-ужина журнала «Москвичка» Песков, Лолита, Авербух: кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк Шойгу, Матвиенко, Лепс: кто пришел на прощание с Артуром Чилингаровым Открытие ПМЭФ: гости, роботы и малиновая Lada "Полыхал лес, шпалы и люди": 35 лет после самой страшной ж/д катастрофы в СССР Комментарии Что думаешь?