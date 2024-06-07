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Торжественный гала-ужин журнала «Москвичка»

Журнал «Москвичка» в рамках ПМЭФ провел торжественный гала-ужин в честь открытия выставки «Всегда она»

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