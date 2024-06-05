Открытие ПМЭФ: гости, роботы и малиновая Lada

5 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ по традиции удивляет гостей и участников необычными стендами и павильонами.

«Россельхозбанк» в этом году привез на форум растущую зелень и клубнику. Альфа-банк выбрал азиатскую тему — их экспозицию украшают неоновые вывески и восьмиметровый красный дракон. На стенде Смоленской области гостей и участников ПМЭФ-2024 встречает интерактивный Юрий Гагарин, который желает «мечтать и стремиться к своим мечтам».

Не обошлось на форуме и без роботов. Самый большой — четырехметровый трансформер из деталей автомобилей — расположился на стенде Московской области. Вместе с ним гостей подмосковной экспозиции встречает андроид Женя. Он отвечает на вопросы по ЖКХ, рассказывает анекдоты и предлагает сделать с ним селфи.

Автомобильные компании привезли на форум свои новинки. На ПМЭФ-2024 показали первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе NAMI Hydrogen. «АвтоВАЗ» впервые презентовал свою новинку Lada Iskra. Кроме этого, компания также представила прототип электрической версии Lada Niva Travel. Еще одна интересная машина у Avito — компания привезла DachaTruck, тот самый Cybertruck от Tesla, но в новом дизайне.

На форум в этом году приехали не только бизнесмены и политики. На полях ПМЭФ-2024 уже заметили блогера Лерчек, футболиста Александра Мостового, Тимати и Ксению Собчак.