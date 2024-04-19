Самбурская, Йовович и Бузова: звезды на красной дорожке ММКФ

В театре «Россия» открылся 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – старейший после Венецианского кинофестиваль мира. Впервые ММКФ провели в 1959 году.

В этот раз в программе более 240 фильмов из 56 стран. Отдельно представлены ленты из государств БРИКС, больше всего из Китая. Жюри основного конкурса в этом году возглавил исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон.

«Количество фильмов, представленных на фестивале, и количество сердец, которые рвутся к нему навстречу, — не равно. И второе точно больше первого», — заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

На красной дороже в честь открытия фестиваля появились российские звезды. Среди них актеры Дмитрий Дюжев и Милош Бикович, актрисы Настасья Самбурская, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Агата Муцениеце и Екатерина Климова. Также открытие фестиваля посетили модель и телеведущая Ирина Йовович, певец Николай Расторгуева, певицы Ольга Бузова и Жасмин, министр культуры России Ольга Любимова, худрук театра Наций Евгений Миронов и телеведущая Тина Канделаки.

В день открытия фестиваля в Москве начался девятибалльный шторм, МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с. «С погодой не повезло, зато настроение есть!» — прокомментировал Бикович.

Как прошло открытие ММКФ-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru».