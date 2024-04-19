19 апреля 2024, 21:50
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Самбурская, Йовович и Бузова: звезды на красной дорожке ММКФ
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Настасья Самбурская, Ирина Йовович и Ольга Бузова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Валерия Ланская на церемонии открытия 46-го московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Певец Сергей Жуков на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Марина Ворожищева (Мари Ворожи) на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Светлана Немоляева на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Наталья Бардо на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Певец Николай Расторгуев на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Певица Ольга Бузова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Мария Кравец и продюсер Аркадий Водахов на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Змея на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актер Милош Бикович на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Модель и телеведущая Ирина Йовович на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов с сыном на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и предприниматель Василий Бровко на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Ирина Безрукова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актер Дмитрий Дюжев на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Ольга Кабо с сыном на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Екатерина Гусева на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Оксана Сташенко на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Екатерина Климова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Елена Лядова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актриса Оксана Сташенко на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Режиссер Никита Михалков и ведущий открытия ММКФ, актер Сергей Безруков на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
Актер Дмитрий Дюжев на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 19 апреля 2024 года
В театре «Россия» открылся 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – старейший после Венецианского кинофестиваль мира. Впервые ММКФ провели в 1959 году.
В этот раз в программе более 240 фильмов из 56 стран. Отдельно представлены ленты из государств БРИКС, больше всего из Китая. Жюри основного конкурса в этом году возглавил исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон.
«Количество фильмов, представленных на фестивале, и количество сердец, которые рвутся к нему навстречу, — не равно. И второе точно больше первого», — заявил программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
На красной дороже в честь открытия фестиваля появились российские звезды. Среди них актеры Дмитрий Дюжев и Милош Бикович, актрисы Настасья Самбурская, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Агата Муцениеце и Екатерина Климова. Также открытие фестиваля посетили модель и телеведущая Ирина Йовович, певец Николай Расторгуева, певицы Ольга Бузова и Жасмин, министр культуры России Ольга Любимова, худрук театра Наций Евгений Миронов и телеведущая Тина Канделаки.
В день открытия фестиваля в Москве начался девятибалльный шторм, МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с. «С погодой не повезло, зато настроение есть!» — прокомментировал Бикович.
Как прошло открытие ММКФ-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru».