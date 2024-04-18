Звезда комедий 2000-х: Кейт Хадсон — 45

Кейт Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, выросла в семье актеров. Ее мать — актриса Голди Хоун, а отчим — американская звезда Курт Рассел. Родной отец Хадсон оставил семью, когда она была маленькой, и актриса признавалась, что «страдала» из-за этого, хотя Рассел и стал «прекрасным» родителем.

Девушка также выбрала актерскую стезю и впервые появилась в кино в 1998 году. Широкая известность пришла к ней в 2000-м вместе с фильмом «Почти знаменит». Главная роль в картине принесла актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

После этого Хадсон упустила шанс появиться в еще более известной ленте — первой части «Человека-паука». Кейт могла бы сыграть девушку Питера Паркера, но отказалась ради других съемок, и роль ушла к Кирстен Данст. Среди прочих работ Хадсон триллер «Ключ от всех дверей» и популярные комедии двухтысячных «Как отделаться от парня за 10 дней», «Алекс и Эмма», «Модная мамочка», «Он, я и его друзья».

Личная жизнь актрисы оказалась непростой. Она была замужем один раз — за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, — однако родила троих детей от разных мужчин. В 2021 году объявила о помолвке с музыкантом и бизнесменом Дэнни Фудзикавой, но пара до сих пор не оформила брак.

«У меня были личные трудности, сложные семейные ситуации. [Они] как бы подготовили к моему будущему и успеху. У меня было много личных травм, с которыми я никогда не позволяла себе смириться… Я бы, наверное, сказала себе в молодости: «Это нормально, что тебе больно. С тобой все в порядке». Возможно, это немного смягчило бы некоторые вещи в моей жизни. Я бы позволила себе крепко обнять саму себя», — говорила актриса.