Молнии бьют в небоскребы, приостановлено авиасообщение. Ливень в Дубае

На Дубай обрушился сильнейший ураган. В городе объявили «оранжевый» уровень опасности. Национальное управление Дубая по чрезвычайным ситуациям призвало жителей не выходить из своих домов, а туристов — оставаться в гостиницах.

Из-за дождей в городе затапливает улицы, трассы и первые этажи домов. В некоторых районах возникли перебои с электро- и водоснабжением. Под воду ушла станция метро Onpassive, на одной ветке подземки прервано движение. Один из крупнейших торговых центров в мире «Дубай Молл» тоже пострадал от стихии — в ТЦ прорвало трубы.

Аэропорт Дубая отменил или перенаправил в другие города десятки рейсов. Из-за непогоды закрыты школы. Госслужащих перевели на удаленку, некоторые частные компании также посоветовали своим сотрудникам работать из дома.

Ливни начались еще 15 апреля и, по прогнозам синоптиков, продолжатся до среды. За последние сутки в Дубае выпало 120 мм осадков, столько в регионе выпадает за год. Ожидается, что к концу 16 апреля этот показатель достигнет 150 мм.