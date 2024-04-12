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Массовая эвакуация в Оренбурге. Пик паводка еще не пройден

В Оренбурге проводят массовую эвакуацию из-за ситуации с паводком

Жителей Оренбурга массово эвакуируют из-за наводнения. В городе включили сирену. Глава Оренбурга Сергей Салмин в обращении к горожанам сообщил, что за 10 часов уровень воды в реке Урал вырос на 40 см и достиг опасных значений.

По данным городской администрации, жителей перевозят в пункты временного размещения в школах №11 и №35, ДК «Орбита», лицее №9 и СКК «Оренбуржье». Они рассчитаны на почти 2 тыс. чел. Многие горожане оправляются спасаться к родным.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» местная жительница Татьяна, вода продолжает прибывать в город, пик паводка еще не достигнут. По ее словам, некоторые дома утоплены по крышу, магазины и предприятия в зоне подтопления обесточены, течением уносит навесы и беседки, а в воде плавают мусорные баки.

«Вчера мы присели отдохнуть на лавочки, сегодня они уже в воде. Шлагбаумы скрылись под водой. За сутки вода прибыла более чем на полметра, хотя по прогнозам сегодня должна была пойти на спад. Большинство людей эвакуировались, хотя кто-то и остался на вторых этажах домов. Обстановка в целом спокойная, паники нет», — сказала она.

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