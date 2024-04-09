Каким было американское солнечное затмение

Полное солнечное затмение можно было увидеть 8 апреля из США, Мексики и Канады. Его свидетелями стали почти 32 млн человек. Это затмение называют «американским», так как его можно наблюдать на всей территории Соединенных Штатов. NASA в прямом эфире в YouTube транслировало редкое явление.

По данным Московского планетария, затмение продолжалось с 19:39 до 22:55 мск. Пиковый момент, когда диск Солнца был полностью закрыт, составлял всего 4 минуты 28 секунд: в это время Луна визуально была в 1,029 раза больше светила.

Многие американские и канадские школы отпустили детей пораньше. Это было сделано, чтобы им не пришлось возвращаться домой в темноте и без присмотра смотреть на Солнце без специальной защиты. Американская Delta Airlines в честь редкого явления запустила рейс по траектории затмения.

Из России его было не увидеть. Жители столичного региона не смогут стать свидетелями полного затмения еще минимум 100 лет, сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.