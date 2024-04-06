«Татра», «Аннушка» и «Витязь-М»: 125 лет московскому трамваю

6 апреля 1899 года по московским улицам проехал первый электрический трамвай. Маршрут №6 пролегал от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамвай мог развивать скорость до 25 км/ч и курсировал с восьми утра до восьми вечера.

В 1930-е в столице открываются первые станции метро, что ставит под вопрос существование дублирующих трамвайных маршрутов. В 1950-е трамваю грозило исчезновение. Булат Окуджава даже писал об этом виде транспорта как о символе старой Москвы: » И, пряча что-то дилижансовое, сворачивают у моста, как с папиросы искры сбрасывая, туда, где старая Москва, // откуда им уже не вылезти, не выползти на белый свет, где старые грохочут вывески, как полоумные, им вслед». Тем не менее, трамвайное сообщение сохранилось в Москве до сих пор.

Самым известным столичным трамваем стала легендарная «Аннушка»: трамвай «А» появился в 1911 году и изначально проходил по всему Бульварному кольцу. На этом маршруте в годы Первой мировой войны писатель Константин Паустовский служил кондуктором, свой опыт он описал в «Повести о жизни». А вот к другому писателю – Михаилу Булкагову – «Аннушка» никакого отношения не имеет.

С 2017 года по легендарному маршруту курсирует современная модель — «Витязь-Москва». Таких трамваев в Москве уже более 450. По всему городу сейчас действует 35 трамвайных маршрутов, за сутки совершается около 600 тысяч поездок.