Боб Дилан, Джокер и еще 5 лучших ролей Хита Леджера

Актер Хит Леджер родился 4 апреля 1979 года в Австралии. Его мать была учительницей французского языка, а отец — автогонщиком и горным инженером из семьи владельцев литейного завода.

В школе Леджер занимался в театральной студии, а в 17 лет переехал в Сидней, где начал брать первые роли. За свою недолгую карьеру актер снялся в 23-х проектах. За драму «Горбатая гора» он получил первые номинации на кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус».

Спустя всего несколько лет австралиец стал обладателем этих наград как лучший актер второго плана за роль Джокера в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана — но уже посмертно. В 2008 году Леджер скончался во время съемок в фильме Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса». Причиной смерти 28-летнего актера стала острая интоксикация.

К 45-летию со дня рождения Хита Леджера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях.