04 апреля 2024, 08:11
Фото
Боб Дилан, Джокер и еще 5 лучших ролей Хита Леджера
close
Хит Леджер, 2000 год
«Банда Келли», 2003
В фильме «Банда Келли» Леджер сыграл главную роль — культового грабителя и народного героя Австралии конца XIX века Неда Келли. Он прославился тем, что раздавал полученные разбойным путем у банков деньги и сжигал закладные, которые там находил. За эту работу Леджер получил премию Австралийского института кино как лучший актер.
«Горбатая гора», 2005
Выход фильма режиссера Энга Ли «Горбатая гора», где Леджер сыграл ковбоя-гея, вызвал большой резонанс. Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, эта работа получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а также была удостоена «Оскара» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший саундтрек».
«Короли Догтауна», 2005
В картине «Короли Догтауна» Леджер сыграл торговца досками для серфинга по имени Скип. К нему захаживает компания серферов, которая начинает тестировать поступившие в продажу полиуретановые колеса, — и Скип организовывает команду скейтбордистов.
Саундтреками ленты стали песни Nazareth, Игги Попа, Дэвида Боуи и других звезд. Несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм обрел культовый статус и попал в список «500 величайших фильмов всех времен» журнала Empire.
«Братья Гримм», 2005
В сказочной ленте режиссера Терри Гиллиама «Братья Гримм» о вымышленных приключениях двух немецких сказочников Леджер сыграл Якоба Гримма. Второго брата Вильгельма на экране воплотил Мэтт Дэймон. По сюжету они — мелкие жулики, которые занимаются изгнанием «нечисти» из людей. К настоящим братьям Гримм эти персонажи имеют только косвенное отношение. Критики не оценили абсурдный сюжет и юмор картины.
«Кэнди», 2006
Одной из последних ролей Леджера стал наркоман Дэн в фильме «Кэнди» режиссера Нила Армфилда. Герой актера заводит роман с девушкой Кэнди, которая знакомит его с богемным миром и наркотиками. Фильм делит отношения влюбленных на три части — «Рай», «Земля» и «Ад».
«Меня там нет», 2007
Драма «Меня там нет» режиссера Тодда Хейнса стала последним фильмом с участием Леджера, вышедшим при его жизни. Вместе с ансамблем других актеров (Кейт Бланшетт, Ричард Гир, Бен Уишоу, Кристиан Бейл и Маркус Карл Франклин) он сыграл одно из нескольких альтер-эго певца и лауреата Нобелевской премии Боба Дилана.
«Темный рыцарь», 2008
Главной ролью в жизни Леджера стал злодей Джокер в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Критики и зрители сошлись в высочайшей оценке его актерской игры и отметили неподдельный ужас, который транслировал злодей в исполнении Леджера. Фильм имел большой кассовый успех (сборы превысили $1 млрд) и получил восторженные отзывы критиков.
Леджера не стало 22 января 2008-го, а «Темный рыцарь» вышел через полгода. Актер собрал несколько посмертных наград, включая «Оскар», за лучшую мужскую роль второго плана.
Хит Леджер со своей женой Мишель Уильямс, 2006 год
22 января 2008 года Хит Леджер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене. Вскрытие не смогло установить точную причину смерти, поэтому понадобилось провести дополнительную токсикологическую экспертизу, по результатам которой была объявлена официальная причина смерти Леджера — острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих (в том числе наркотических анальгетиков).
На фото: тело Хита Леджера выносят из его квартиры в Нью-Йорке.
Хит Леджер, 2006 год
Актер Хит Леджер родился 4 апреля 1979 года в Австралии. Его мать была учительницей французского языка, а отец — автогонщиком и горным инженером из семьи владельцев литейного завода.
В школе Леджер занимался в театральной студии, а в 17 лет переехал в Сидней, где начал брать первые роли. За свою недолгую карьеру актер снялся в 23-х проектах. За драму «Горбатая гора» он получил первые номинации на кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус».
Спустя всего несколько лет австралиец стал обладателем этих наград как лучший актер второго плана за роль Джокера в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана — но уже посмертно. В 2008 году Леджер скончался во время съемок в фильме Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса». Причиной смерти 28-летнего актера стала острая интоксикация.
К 45-летию со дня рождения Хита Леджера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях.