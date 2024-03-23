Пожар тушили всю ночь. Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и начался пожар. Верхние этажи здания полностью уничтожены пламенем. Крыша над зрительным залом рухнула.

Тушение пожара продолжалось всю ночь. До сих пор в здании остаются очаги возгорания, в подмосковном МЧС обещают потушить их в течение двух часов. На разбор зрительного зала, который был эпицентром пожара, уйдет весь день.

По официальным данным, погибли больше 60 человек, но их число еще может вырасти. Telegram-канал Baza пишет о 80 жертвах, 112 — о 82. В больницах находятся как минимум 115 человек, среди которых пять детей. Реальное число пострадавших значительно выше, поскольку многим госпитализация не потребовалась.

В Брянской области, в нескольких километрах от границы России, задержали двоих подозреваемых, четверо смогли сбежать. Задержанными, по данным Baza, оказались граждане Таджикистана. С ними проводят следственные мероприятия, остальных подозреваемых ищут.