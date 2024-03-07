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Дочь Пескова на льду и Елена Север в образе «Круэллы»

Как снимают фильм «Исполняющий обязанности»

Съемки семейной комедии «Исполняющий обязанности» с Еленой Север, Антоном Батыревым, Александром Самойленко, Игорем Жижикиным и Дмитрием Хрусталевым в главных ролях стартовали в Петергофе на территории усадьбы Знаменка в феврале этого года – и продлятся до конца марта. По сюжету проекта крупная строительная компания намеревается завладеть территорией детского дома, однако встречает сопротивление его директора и подопечных – им предстоит отстоять свои интересы в непростой борьбе с застройщиком, готовым использовать любые, даже самые спорные методы.

Одну из ролей в ленте исполнит олимпийская чемпионка Татьяна Навка – в семейной комедии она снимается вместе со своей дочерью Надеждой Песковой.

«Наде предложили попробовать себя в небольшой роли, и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери. У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется. После Олимпийских игр я сама хотела попробовать себя в роли актрисы, у меня был различный опыт, но все роли были связаны с выходом на лед. В этом же фильме мой дебют вне катка», – рассказала фигуристка.

Бандитов, которые по сюжету должны заставить отступить директора детдома, играют Дмитрий Хрусталев и Игорь Жижикин. Последний во время съемок признался, что был поражен чувством юмора телеведущего: «Я часто играю бандитов, но тут совершенно новый персонаж — карикатурно-комедийный бандит. Мне повезло с партнером, у Дмитрия Хрусталева абсолютно моментальная реакция на юмор, и на площадке у нас много творческой свободы и возможностей для импровизации, что позволяет сделать сцены еще смешнее для зрителя».

Одну из главных ролей в проекте – «профессионала по решению скользких вопросов» – исполняет Елена Север, она же выступает продюсером фильма.

«Мой персонаж проходит трансформацию на протяжении всего фильма. Она начинает как Круэлла, а потом превращается в Мэри Поппинс. Я уверена, что зрителям так же будет интересно наблюдать за ее изменениями, как и мне», – поделилась певица.

Выход «Исполняющего обязанности» в российский прокат ожидается весной 2025 года.

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