22 марта 2024, 13:40 Фото Катастрофа под Междуреченском в 1994 году 30 лет назад под Междуреченском разбился рейс SU593 Даша Воронцова close На месте крушения лайнера Airbus A310 под Междуреченском Центральный аэромобильный спасательный отряд ГКЧС РФ во время работы на месте авиакатастрофы На месте крушения лайнера Airbus A310 под Междуреченском Ургант, Киркоров, Алентова: кто пришел проститься с Ширвиндтом Умер Александр Ширвиндт «Ухожу без соплей и слез». Валерию Леонтьеву — 75 Приворожила своего кумира: история любви Джона Леннона и Йоко Оно Комментарии Что думаешь?