Приворожила своего кумира: история любви Джона Леннона и Йоко Оно

20 марта 1969 года основатель группы The Beatles Джон Леннон официально женился на японской художнице Йоко Оно. В то время СМИ писали, что девушка якобы приворожила музыканта, из-за чего он оставил жену и пятилетнего сына и поменял имя на Джон Оно Леннон.

Молодые люди познакомились на выставке Оно. Леннон увидел рамку с гвоздями и попросил у художницы разрешения ударить по ним прикрепленным рядом молотком. Оно захотела за это пять шиллингов, на что музыкант пошутил, что за воображаемые деньги ударит по воображаемому гвоздю.

«Я подумал, что все это какое-то мошенничество, — говорил Леннон о выставке. — Что за чертовщина? Я ожидал оргию, а тут все тихо».

Музыканту в галерее не понравилось, а вот художница влюбилась в него с первого взгляда. Вернувшись домой, она оставила в дневнике такую запись: «Наконец-то я встретила мужчину, которого смогла бы полюбить».

Она буквально преследовала Леннона, каждый день посылая ему открытки, а через какое-то время у них начался роман. Примерно в это же время The Beatles распались. Фанаты стали винить в этом новую жену фронтмена группы.

Отношения пары продлились 14 лет. Супруги расставались и сходились вновь, художница даже подбирала музыканту любовниц. 9 октября 1975 года у Йоко и Джона родился общий сын Шон.

Их семейное счастье продолжалось вплоть до 8 декабря 1980 года. В тот день Энни Лейбовиц сделала культовую фотографию, на которой обнаженный Джон Леннон запечатлен вместе с Йоко Оно. Это их последний совместный снимок. Всего через несколько часов Марк Чепмен убил Леннона, выстрелив в него пять раз.