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«Навсегда первый»: 95 лет со дня рождения Льва Яшина

20 марта легенде отечественного футбола Льву Яшину могло бы исполниться 95 лет

«Если мое имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам. Наверное, прежде всего тем, кто составлял среду, в которой я рос и воспитывался, кто учил меня работать и играть в футбол. <…> Наверное, самому себе я тоже обязан, потому что, трудясь, не страшился измазать руки, не кривил губы от рабочего пота, не стеснялся признаваться себе в собственных слабостях и собственном несовершенстве», — так говорил о самом себе Лев Яшин.

Он считается лучшим вратарем XX века. Единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Легенда «Динамо». 11 раз признавался лучшим вратарем СССР.

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве в рабочей семье. Как и все мальчишки той эпохи, он гонял мяч прямо во дворе. Жизнь в эвакуации, работа на заводе, служба в вооруженных силах, приглашение в молодежный состав «Динамо», за которое он и будет играть до конца карьеры… Так начинался его путь в футбол.

Всего за долгую карьеру Яшин провел 358 игр за «Динамо» и 74 — за сборную СССР.

«Он казался нам каким-то монстром, сверхчеловеком, — говорил французский футболист Раймон Копа. — Но, оказавшись вместе с ним в 1963 году в сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным».

В своей колонке для Sports.ru скончавшийся накануне Василий Уткин назвал Яшина «простым и настоящим русским человеком». А еще «великим, но не гордым» и «небогатым, но не жадным».

Журналист тогда предложил присмотреться к любой фотографии Яшина: «Смотрите. Он же живой».

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