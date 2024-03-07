15 марта 2024, 12:54
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Следователь, Мастер и еще 9 лучших ролей Евгения Цыганова
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Евгений Цыганов и кот Кеша на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в Москве, 2024 год
«Прогулка» (2003)
Мелодрама Алексея Учителя «Прогулка» рассказывает о любовном треугольнике. С Олей (Ирина Пегова) знакомится Леша (Павел Баршак), они гуляют по улицам Петербурга, и по приглашению Леши к паре присоединяется его друг Петр (Евгений Цыганов). Олю романтичный и открытый Леша представляет другу как свою девушку, однако вскоре она переключает внимание на немногословного Петра.
«Дети Арбата» (2004)
Сериал Андрея Эшпая снят по трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы» и «Прах и пепел». Сюжет охватывает период с осени 1933-го по лето 1943 года и вращается вокруг судеб молодых людей — жителей одного из домов на Арбате.
В центре истории интеллигентный парень Саша Панкратов (Цыганов), который защищает заместителя директора Транспортного института, обвиненного в антипартийном поведении и срыве строительства общежития — и сам попадает под репрессии за антисоветские настроения.
«Питер FM» (2006)
Герои мелодрамы Оксаны Бычковой «Питер FM» — радиоведущая Маша (Екатерина Федулова) и архитектор Максим (Цыганов), которые знакомятся по телефону, но никак не могут встретиться. У Маши намечается свадьба с одноклассником, а Максим планирует уехать на пятилетний контракт в Германию. В глубине души оба не уверены, что это им нужно. Отказавшись от контракта и потеряв номер телефона Маши, Максим решает позвонить ей в эфир радиостанции «Питер FM».
«Русалка» (2007)
Мелодрама Анны Меликян о девушке Алисе (Мария Шалаева) с уникальными способностями была выдвинута от России на «Оскар» в 2008 году. Главная героиня — неудачница, которая умеет говорить с морем и влиять на происходящие в мире события. В 18 лет она переезжает в Москву, спасает Сашу (Цыганов), который хотел спрыгнуть с моста и влюбляется в него. Однажды в порыве ревности она заявляет ему: «Чтоб ты сдох!» — и понимает, что это пожелание может сбыться.
«Оттепель» (2013)
Действие сериала Валерия Тодоровского происходит в 1961 году. Персонаж Цыганова — оператор «Мосфильма» Виктор Хрусталев, который мечтает снять фильм по сценарию погибшего друга (тот совершил самоубийство во время запоя). А следствие подозревает Хрусталева в причастности к трагедии.
«Битва за Севастополь» (2015)
Монументальная военная драма Сергея Мокрицкого рассказывает реальную историю Людмилы Павличенко, которая добровольно отправилась на фронт и стала легендарной снайпершей. Ключевую роль в любовной линии сыграл Цыганов — он воплотил на экране образ возлюбленного Людмилы, капитана-снайпера Леонида Киценко.
«Мертвое озеро» (2018)
Мистический сериал Романа Прыгунова по стилистике (и отчасти сюжету) сильно напоминает последний сезон «Настоящего детектива». В российском шоу неизлечимо больной московский следователь Максим Покровский (Цыганов) приезжает в вымышленный городок Чангадан, чтобы раскрыть загадочное убийство дочери местного олигарха.
«Человек, который удивил всех» (2018)
Драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова номинировалась в Венеции и даже забрала там один из актерских призов – награду получила исполнительница главной роли Наталья Кудряшова. В ленте она вместе с Цыгановым сыграла семейную пару, жизнь которой полностью меняет смертельная болезнь супруга.
«Нежность» (2020)
В 2018 году Анна Меликян выпустила короткометражку «Нежность» с Викторией Исаковой и Цыгановым в главным ролях. Впоследствии история переросла в полноценный черно-белый сериал из двух сезонов с голосом Константина Хабенского за кадром (а в конце первого сезона актер появился и в кадре).
В первом сезоне одинокая бизнес-леди Елена Ивановна знакомится с мужчиной в петербургском отеле — с целью сфотографироваться с ним в постели и доказать подругам, что с ее личной жизнью все в порядке. Однако женщина влюбляется в загадочного незнакомца, не может ему дозвониться – и затем всеми способами его ищет. Во втором сезоне повествование происходит от имени персонажа Цыганова.
«Везет» (2021)
В сериале Владимира Щеголькова «Везет» Цыганов сыграл звезду мотогонок Ивана Потапова, который становится таксистом и каждый вечер развозит необычных пассажиров.
«Мастер и Маргарита» (2024)
Одна из главных премьер 2024 года — масштабная экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова с впечатляющими спецэффектами и актерским составом. В фильме Михаила Локшина Цыганов сыграл Мастера, а его супруга Юлия Снигирь — Маргариту. Химию играть не пришлось!
Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь на кинофестивале «Кинотавр» в Москве, 2021 год
Актер Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. В детстве он обучался игре на фортепиано и служил в Театре на Таганке. В 1993–1997 годах артист играл в рок-группе «А.S.», затем собрал коллектив «Гренки». Позднее он выступал в группе POKAPRET.
В 1997 году Цыганов поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, а через год — на режиссерский факультет РАТИ. Затем актера приняли в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
Дебют Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». Сейчас количество киноработ актера приближается к сотне.
К юбилею Евгения Цыганова «Газета.Ru» рассказывает об 11 его лучших ролях.