Следователь, Мастер и еще 9 лучших ролей Евгения Цыганова

Актер Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. В детстве он обучался игре на фортепиано и служил в Театре на Таганке. В 1993–1997 годах артист играл в рок-группе «А.S.», затем собрал коллектив «Гренки». Позднее он выступал в группе POKAPRET.

В 1997 году Цыганов поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, а через год — на режиссерский факультет РАТИ. Затем актера приняли в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Дебют Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». Сейчас количество киноработ актера приближается к сотне.

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