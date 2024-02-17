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Принц Уильям, Марго Робби, Киллиан Мерфи: кто приехал на церемонию BAFTA

«Оппенгеймер» победил в номинации BAFTA «Лучший фильм»

В Лондоне раздали премии BAFTA, престижную награду Британской киноакадемии. Ежегодную церемонию провели в 77-й раз, ведущим был британский актер Дэвид Теннант (известен по главной роли в сериале «Доктор Кто»).

Абсолютным чемпионом оказался американо-британский фильм «Оппенгеймер» — он забрал сразу семь наград. Жюри отметили лучшие: картину, режиссуру, музыку, операторскую работу, монтаж, мужскую роль (Киллиан Мерфи в роли «отца атомной бомбы», американского физика Роберта Оппенгеймера), мужскую роль второго плана (Роберт Дауни — младший как политик Льюсс Штраус, оппонент Оппенгеймера). Всего «Оппенгеймер» претендовал на 13 номинаций BAFTA.

«Наш фильм заканчивается на необходимой ноте отчаяния. Но в реальном мире разные люди и организации долго и упорно боролись за сокращение количества ядерного оружия в мире. В последнее время все пошло не так. Принимая это, я просто хочу признать их усилия», — выступил на церемонии режиссер картины Кристофер Нолан.

Следующими по числу наград стали черная фэнтези-комедия «Бедные-несчастные» (пять премий) и драма об Освенциме «Зона интересов» (три премии). Лучшей актрисой признана Давайн Джой Рэндольф за комедию «Оставленные». Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, лучший сценарий — драма «Анатомия падения».

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