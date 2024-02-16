Супергероиня из Marvel и любительница русского мата: чем известна Элизабет Олсен

Американская актриса Элизабет Олсен родилась 16 февраля 1989 года в пригороде Лос-Анджелеса в семье банкира и бывшей балерины. Она начала сниматься в кино в раннем возрасте, последовав примеру старших сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли. В начале 2010-х Элизабет получила одобрительные отзывы критиков за роль в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен». Благодаря громкому дебюту юную артистку в течение нескольких лет осыпали выгодными предложениями о съемках.

Актерское образование Олсен получила в Atlantic Theater Company и NYU Tisch School of the Arts, а также провела семестр в Школе-студии МХАТ по программе обмена. В Москве однокурсники научили актрису русскому мату, знание которого она с удовольствием демонстрировала на американских ток-шоу.

В день юбилея Олсен «Газета.Ru» рассказывает о ее главных актерских работах.