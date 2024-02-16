16 февраля 2024, 13:30
Фото
Супергероиня из Marvel и любительница русского мата: чем известна Элизабет Олсен
close
Элизабет Олсен на Каннском кинофестивале, 2017 год
«Марта, Марси Мэй, Марлен», Шон Дуркин (2011)
Актерским дебютом Элизабет Олсен стала роль Марты в психологическом фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен». Ее героиня сбегает из секты и прячется у своей старшей сестры Люси. При этом Марта испытывает паранойю, думая, что за ней следит лидер секты Патрик.
«Олдбой», Спайк Ли (2013)
В американском ремейке культового южнокорейского фильма Олсен сыграла Мари Себастьян — загадочную медсестру, которая встречается на пути главного героя Джозефа Дюссе после его освобождения из 20-летнего заточения.
«Первый мститель: Противостояние», Энтони и Джо Руссо (2016)
Это второй фильм, в котором Олсен появилась в роли Ванды Максимофф или Алой Ведьмы (после «Первого мстителя: Другая война»). В «Противостоянии» героиня пытается помешать Броку Рамлоу выкрасть биологическое оружие. Пытаясь расправиться с Роджерсом, Рамлоу взрывает себя — и Ванда силой телекинеза сдерживает взрыв, но случайно разрушает соседнее здание.
«Ветреная река», Тейлор Шеридан (2017)
В нео-вестерне «Ветреная река» Олсен изобразила начинающую агентку ФБР Джейн Беннер, которая расследует загадочное убийство девушки в индейской резервации. Она не знакома с местными природными условиями и просит охотника о помощи.
«Мстители: Война бесконечности», Энтони и Джо Руссо (2018)
В очередной части «Мстителей» Проксима Миднайт и Глэйв нападают на Ванду Максимофф и Вижна с целью заполучить Камень Разума. Пару спасают Стив Роджерс, Наташа Романофф и Сэм Уилсон. По мнению Вижна, находящийся в его лбу Камень можно уничтожить только направленной на него силой, применить которую сможет только Ванда — но та отказывается это делать.
«Соболезную вашей утрате», Джеймс Понсольдт и др. (2018)
Сериал «Соболезную вашей утрате» рассказывает о недавно овдовевшей Ли Шоу (Элизабет Олсен), которая теряет мужа, борется со скорбью и пытается восстановить отношения с друзьями и близкими. В 2018-2019 годах вышло два сезона шоу — в каждом по 10 серий.
«Ванда/Вижн», Мэтт Шекман (2021)
Мини-сериал Marvel посвящен молодоженам Ванде и Вижну, которые живут в идиллическом городке Вествью — и постепенно понимают, что их жизнь не так идеальна, как казалось на первый взгляд.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», Сэм Рэйми (2022)
По сюжету фильма Стрэндж пытается защитить девушку Америку Чавес (Сочил Гомес), которая при сильном испуге может путешествовать по мультивселенной, от Ванды Максимофф.
«Любовь и смерть», Лесли Линка Глаттер и Кларк Джонсон (2023)
В основу сюжета мини-сериала HBO легла реальная история, произошедшая в 1980-х. Олсен сыграла в шоу примерную домохозяйку из Техаса Кэнди Монтгомери, которая из-за ревности взяла в руки топор.
Элизабет Олсен с мужем, музыкантом Робби Арнеттом, 2021 год
Американская актриса Элизабет Олсен родилась 16 февраля 1989 года в пригороде Лос-Анджелеса в семье банкира и бывшей балерины. Она начала сниматься в кино в раннем возрасте, последовав примеру старших сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли. В начале 2010-х Элизабет получила одобрительные отзывы критиков за роль в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен». Благодаря громкому дебюту юную артистку в течение нескольких лет осыпали выгодными предложениями о съемках.
Актерское образование Олсен получила в Atlantic Theater Company и NYU Tisch School of the Arts, а также провела семестр в Школе-студии МХАТ по программе обмена. В Москве однокурсники научили актрису русскому мату, знание которого она с удовольствием демонстрировала на американских ток-шоу.
В день юбилея Олсен «Газета.Ru» рассказывает о ее главных актерских работах.