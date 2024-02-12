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Ашер, Алиша Киз и Тейлор Свифт: звезды на Супербоуле

«Канзас-Сити Чифс» выиграли Супербоул-2024

Финал сезона Национальной футбольной лиги США — Супербоул-2024 — прошел на стадионе Allegiant Stadium в штате Невада. За победу сражались команды «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», выиграли первые — в четвертый раз в истории.

Хедлайнером мероприятия стал певец Ашер, он выступил для фанатов американского футбола в перерыве между таймами вместе с певицами Алишей Киз и H.E.R и рэперами Лудакрисом и Post Malone. На трибунах были замечены Леди Гага, Джаред Лето, Jay-Z, Леди Гага, Илон Маск и другие звезды.

Певица Тейлор Свифт прибыла на Супербоул сразу после концерта в Токио — она вернулась в США на частном самолете, чтобы успеть на игру и поддержать своего возлюбленного, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Триумф команды она отмечала в компании рэперши Ice Spice, актрисы Блейк Лайвли и певицы Ланы Дель Рей — последняя отметилась неудачным падением в толпе, а поцелуй самих Свифт и Келси после победы стал одним из самых ярких моментов матча.

Как прошел Супербоул-2024 — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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