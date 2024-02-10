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Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год

Празднование китайского Нового года началось 10 февраля и продлится две недели

В Китае в ночь на 10 февраля наступил Новый год по лунному календарю.

Новый год в Китае празднуют дважды: по григорианскому календарю (в ночь на 1 января) и по лунному. Китайский новый год — Чунь Цзе или Праздник весны — длится две недели и начинается в день второго новолуния после зимнего солнцестояния (то есть в один из дней с 21 января по 21 февраля). В 2024 году это 10 февраля. Символом этого года стал Деревянный Дракон, а основным цветом ― зеленый.

Китайский новый год — праздник древний. По легенде впервые его отпраздновали более 4 тыс. лет назад. Тогда император привел своих министров поклониться небу и земле, и тот день стал первым днем лунного календаря.

Существует поверье, что в первый день нового года на землю спускается чудовище по имени Нянь (в переводе с китайского — «год»), чтобы разорить поселения: съесть скот и собранный урожай. Если оставить у дома еду, Нянь наестся и успокоится. По легенде, чудовище боится красного цвета. Именно поэтому дома к празднику украшают красными фонариками.

Как китайский Новый год Дракона встретили в Китае, России, Филиппинах и других странах — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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