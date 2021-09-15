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Как центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ

Врачи объяснили, почему включение отопления грозит обострением респираторных заболеваний

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Раньше отопительный сезон в России начинался 15 октября и заканчивался 15 апреля. Но из-за изменения климатических условий и разницы температур в разных регионах сегодня отопление включают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. С этого момента у многих начинаются кашель и аллергия. «Газета.Ru» — о том, как пережить начало отопительного сезона.

Как только в наших квартирах включают отопление, становится тепло и сухо. Сухо потому, что работающие батареи не только повышают температуру в помещении, но и понижают влажность. А сухой микроклимат может снижать защищенность от вирусов и бактерий, что и приводит к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По нормам СанПина оптимальная влажность в квартире должна быть от 40 до 60%. Во время отопительного сезона этот показатель падает до 30%, а это вредно для организма. И в первую очередь, от сухого воздуха страдают слизистые оболочки носа и рта.

«С началом отопительного сезона слизистые верхних дыхательных путей и кожа начинают сохнуть сильнее. Сухость приносит дискомфорт, мешает нормальной работе слизистых по защите организма от респираторных инфекций. На сухие слизистые легче «прилипает» вирус и начинает размножаться, вызывая негативные последствия в виде болезни», — говорит Екатерина Пушкова, врач-педиатр, аллерголог.

Заразиться действительно проще, подтверждает Ольга Александрова, врач-терапевт сети клиник «Атлас». «Слизистая оболочка носа и рта — первый и очень значимый барьер для множества инфекций. В сезон отопления воздух недостаточно увлажнен, из-за чего иссушается и слизистая оболочка. Это мешает действию местного иммунитета», — говорит она.

Люди, подверженные аллергии, с включением отопления начинают особенно страдать — несмотря на то, что осенне-зимний сезон считается наиболее спокойным для аллергиков. Симптомы аллергии обостряются из-за сухого воздуха в помещении.

«Из-за сухого воздуха слизистые пересыхают и человек становится более восприимчив к различным аллергенам, которые вместо того, чтобы оседать на поверхности (как при нормальной влажности) висят в воздухе и постоянно раздражают слизистую», — объясняет Ольга Александрова.

Для того чтобы защитить органы дыхания, важно следить за влажностью в помещении и соблюдать комфортный температурный режим. Врачи советуют регулярно проветривать квартиру и чаще делать влажную уборку — это поможет снизить риск респираторных заболеваний.

«Можно увлажнять слизистую носа специальными растворами морской соли или назальными спреями с изотоническим раствором для увлажнения слизистых. Аллергикам поможет увлажнитель воздуха», — советует Екатерина Пушкова.

Сухой воздух особенно вреден для маленьких детей: он ослабляет иммунитет, увеличивает риск развития аллергии, снижает аппетит и качество сна. Более того, у детей при пониженной влажности часто появляется сухой, навязчивый кашель.

При появлении таких симптомов врачам бывает сложно поставить диагноз.

«Сухой воздух в квартире препятствует лечению заболевания. Если у ребенка бронхит и он постоянно дышит сухим воздухом, то мокрота не увлажняется естественным образом, а становится более густой и хуже выходит из легких. Более того, избыточно сухой воздух может нанести микроповреждения на слизистую, что, в свою очередь, приведет к снижению ее защитных свойств и появлению маленьких воспалений, на которых смогут активно размножаться бактерии», — говорит Роман Плахов, врач-педиатр.

По словам медика, воздух в квартирах, где есть дети, должен быть увлажнен еще сильнее, чем там, где живут только взрослые.

«Важно контролировать уровень влажности в квартире, чтобы она была где-то 50-60%. И по возможности пользоваться увлажнителем воздуха», — заключил Роман Плахов.

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