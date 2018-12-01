Россияне ответили шутками на упрек финского журналиста в излишнем отоплении
Пользователи социальных сетей отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии на отопление помещений зимой, передает РИА «Новости».
Так, пользователь @YuliyaZhurinа усомнилась в том, что главной причиной глобального потепления является центральное отопление в России.
«Ощущение, что финский журналист у себя в квартире жжет костры, чтобы согреться. Завидуйте молча», — посоветовал @Mazanov_Azer.
«Это мы не впустую топим, а вам назло! Надо ж понимать разницу-то!» — пояснил @arzt2001.
Некоторые также решили напомнить финскому журналисту об особенностях российского климата.
«В Якутске -44℃, ждем глобальное потепление, держу в курсе», — пишет Виктор Адамов.
Ранее журналист из Финляндии Юсси Конттинен упрекнул россиян за чрезмерное потребление энергии на фоне проблем глобального потепления.