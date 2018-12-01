Россияне ответили шутками на упрек финского журналиста в излишнем отоплении

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Пользователи социальных сетей отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии на отопление помещений зимой, передает РИА «Новости».

Так, пользователь @YuliyaZhurinа усомнилась в том, что главной причиной глобального потепления является центральное отопление в России.

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«Ощущение, что финский журналист у себя в квартире жжет костры, чтобы согреться. Завидуйте молча», — посоветовал @Mazanov_Azer.

«Это мы не впустую топим, а вам назло! Надо ж понимать разницу-то!» — пояснил @arzt2001.

Некоторые также решили напомнить финскому журналисту об особенностях российского климата.

«В Якутске -44℃, ждем глобальное потепление, держу в курсе», — пишет Виктор Адамов.

Ранее журналист из Финляндии Юсси Конттинен упрекнул россиян за чрезмерное потребление энергии на фоне проблем глобального потепления.