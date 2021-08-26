В сети опубликован дизайн-проект квартиры Анастасии Решетовой

Telegram-канал об интерьерах «Sweet Home» опубликовал подборку изображений интерьера в бежевых тонах и сообщил, что это проект квартиры модели и телеведущей Анастасии Решетовой.

«Это проект квартиры Анастасии Решетовой. Она выбрала беспроигрышный вариант: интерьер в бежевых оттенках и классическое сочетание дерева, мрамора (и травертина) и металла», — говорится в посте.

Авторы канала добавили, что это пример правильно подобранных оттенков интерьера, благодаря которым он «может выглядеть роскошно».

Отмечается, что авторы проекта — студия «yudina.design». Действительно, те же изображения опубликованы в Instagram фирмы, однако для кого именно разработан проект, не сообщается.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, почему перешла в ислам.