В Лондоне предлагают снять квартиру без туалета

В Лондоне предложили в аренду крошечную квартиру, предположительно не оборудованную туалетом. Об этом сообщает The Sun.

Жилплощадь меблирована комодом, односпальной кроватью, рядом с которой расположена душевая кабина, также есть маленькая кухня со столом, раковиной и плитой. Однако в объявлении не было ничего сказано о туалете, поэтому потенциальным арендаторам остается только гадать о его наличии в квартире.

«Квартира расположена недалеко от всех местных достопримечательностей, а также магазинов, кафе, ресторанов, баров и супермаркетов, — говорится в объявлении. — Внутри новая отделка, плюс деревянный пол».

Действительно, апартаменты находятся близко к главным транспортным узлам, соединяющим разные районы Лондона, и к точкам притяжения туристов.

Владельцы предлагают снять квартиру за £400 в месяц. Хотя средняя стоимость аренды в этом районе — £534 в неделю.

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